Mikael Ymer ei tunne velvollisuutta pelata kotiyleisön edessä.

Tennishuippu Mikael Ymer on saanut kommentillaan ruotsalaisen lajiväen karvat pystyyn. Ymerin toivottiin tähdittävän heinäkuussa pelattavaa ATP-turnausta Ruotsin Båstadissa, mutta Ruotsin ykköspelaaja torppasi kotikisan tylysti.

Ymer kieltäytyi villistä kortista ja perusteli päätöstään Tennisportalenin mukaan Wimbledonin tennisturnauksen mediatilaisuudessa.

– Eihän Zlatankaan pelaa Ruotsin liigassa, Ymer vertasi itseään tunnettuun futistähti Zlatan Ibrahimoviciin.

Ruotsin avoimen tennisturnauksen kilpailujohtaja ja entinen maailman kakkospelaaja Magnus Norman ei sulattanut 23-vuotiaan selitystä.

– En ymmärrä, mitä hän tarkoittaa. Toivon Mikaelin saavuttavan sellaisen huipputason, jolla Zlatan on ollut vuosia. Tosiasia on, että Mikael ei rankingin perusteella saavuttanut paikkaa kilpailussa. Jos hän olisi Zlatan, niin ehkä hän olisi pystynyt siihen. Hänellä on vielä aika paljon todistettavaa, Norman puhisi Expressenin mukaan radiokanava P4 Värmlandille.

Niin kutsuttu ”Båstad-kohu” on kytenyt jo pidemmän aikaa, koska Ymerin päätös oli jo aiemmin tiedossa. Aftonbladetin kolumnisti Markus Leifby tylytti kaksi viikkoa sitten tilannetta ”riettaaksi ja arvottomaksi” Ruotsin tenniksen lisäksi koko ruotsalaiselle huippu-urheilulle.

Expressenin mukaan TV-kommentaattori Maria Strandlund Tomsvik järkyttyi kuultuaan Ymerin uudesta kommentista.

– Kun kuulin siitä ja sitten luettuani sen, toivoin kaiken olevan vain vitsi. Tuo ei ollut tarpeellista eikä missään tapauksessa imartelevaa käytöstä. Tunnen Mikaelin ja hän on aina halunnut olla esikuva. Siksi tämä särkee pahasti korvia, Strandlund Tomsvik harmitteli Radiosportenille.

Ymerin turnaus Wimbledonissa päättyi keskiviikkona toisen kierroksen tappioon Italian Jannik Sinnerille.

Ymer on miesten maailmanlistalla sijalla 88.