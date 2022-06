Maailman ykköspelaaja suuttui Amelie Mauresmon, 42, puheista – piti kommentteja naisia vähättelevinä

Amelie Mauresmo vetää ensimmäistä kertaa Roland-Garros’n tennisturnausta.

Ranskan avoimen tennisturnauksen johtaja Amelie Mauresmo pyytää anteeksi, että hän kutsui naisten tennispelejä vähemmän kiinnostaviksi kuin miesten otteluita.

Ensimmäistä vuottaan arvoturnausta johtava Mauresmo, 42, sanoi BBC:n mukaan, että miesten otteluilla oli enemmän vetovoimaa ja että naisten pelejä oli vaikeaa myydä ”vastakkainasettelun tai tähden” avulla.

Kohu alkoi, kun puolalainen tennistähti Iga Swiatek, 21, hermostui kommenteista, joita piti vähättelevinä. Swiatek pelaa lauantaina turnauksen finaalissa Coco Gauffia vastaan. Mauresmon mukaan kommentit oli ”irrotettu asiayhteydestään”.

Fakta kuitenkin on, että naisten ottelut eivät ole kelvanneet Mauresmolle turnauksen parhaisiin peliaikoihin eli iltoihin, jolloin käynnissä on vain yksi kohtaaminen. Otteluita on pelattu 10 iltana, mutta vain yhtenä iltana on nähty naisten peli. Esimerkiksi Swiatek on pelannut kaikki kuusi peliään päiväsaikaan.

Mauresmon mielestä naisten pelejä on ”vaikeaa” sijoittaa iltaan, mutta hän pohtii koko turnausjärjestelmän muuttamista jatkossa. Hänen mukaansa kilpailua aiotaan nykyaikaistaa.

– Minun päätökseni ei ollut, että illalla pelataan vain yksi peli. Jotta ensi vuoden systeemi olisi reilumpi naisia kohtaan, olisi hyvä pelata illalla kaksi ottelua tai miesten ja naisten ottelu sekä yksi nelinpeli, Mauresmo sanoi BBC:lle.

– Kun iltaisin on vain yksi peli, on vaikeaa laittaa naisia pelaamaan illalla, koska pitää ottaa huomioon, että heidän pelinsä ovat lyhyempiä. Täytyy olla reilua myös lipun ostaneita kohtaan.

Mauresmon joutuminen kohun keskelle on hieman yllättävää, sillä hän on itse entinen tennissuuruus ja maailmalistan ykköspelaaja. Mauresmo voitti vuonna 2006 sekä Australian avoimet että Wimbledonin tennisturnauksen.

Vuonna 2014 hän rikkoi erään lasikaton alkamalla huippumiespelaaja Andy Murrayn valmentajaksi.