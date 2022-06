Teinisensaatio kirjoitti tv-kameraan tiukan viestin – paljasti sen taustalla olevan traagisen tarinan

Coco Gauff kohtaa uransa ensimmäisessä Grand Slam -finaalissa maailmanlistan ykkösen Iga Swiatekin.

Yhdysvaltalainen tennissensaatio Coco Gauff, 18, eteni ensimmäistä kertaa urallaan Grand Slam -finaaliin. Hän peittosi italialaisen Martina Trevisan Ranskan avointen välierässä pistein 6–3 6–1.

Pariisissa torstaina pelatun ottelun päätteeksi Gauff jakoi urheilukansalle tärkeän viestin.

Eurosport-kanavan lähetyksessä näkyi, miten nuori yhdysvaltainen kirjoittaa terveisensä kameran linssiin.

– Rauhaa. Lopettakaa aseväkivalta. Rakkaudella Coco.

Yhdysvaltojen löysät aselait nousivat keskusteluun jälleen viime viikolla, kun texasilaisessa koulussa todistettiin todellista murhenäytelmää.

Yhteensä 19 lasta ja kaksi aikuista saivat surmansa, kun 18-vuotias nuorukainen hyökkäsi aseen kanssa Uvalden kaupungissa sijaitsevaan peruskouluun.

Gauff kommentoi tiukkaa viestiään ottelun jälkeisessä lehdistötilaisuudessa.

– Aihe on lähellä sydäntäni. Minulla on ystäviä, jotka olivat paikalla Parklandin joukkoampumisessa. Muistan seuranneeni sitä tapausta hyvin läheltä. Näin ystävieni käyvän läpi sen koko kokemuksen. Onneksi he selvisivät. Olin 13- tai 14-vuotias, kun se tapahtui, eikä mikään ole vieläkään muuttunut, Gauff sanoi Guardianin mukaan.

Floridan Parklandissa sijaitsevassa Stoneman Douglasin lukiossa vuonna 2018 tapahtunut kouluampumistapaus oli yksi USA:n historian pahimmista. 19-vuotias koulun entinen oppilas tappoi 17 oppilasta ja haavoitti 17:ää.

– Minulle oli erityisen tärkeää tehdä tämä Euroopassa, ja paikassa, jossa tiedän, että ihmiset ympäri maailmaa katsovat Gauff sanoi.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Coco Gauff ottaa osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun.

Keväällä 2020 hän jakoi Instagramissa huolensa Yhdysvaltojen poliisiväkivallasta.

– Olenko seuraava? Gauff kysyi viitaten poliisin käsissä menehtyneen George Floydin tapaukseen.

18-vuotias Gauff on yksi naistenniksen suurimmista lahjakkuuksista. Hän pelasi ensimmäisen Grand Slam -turnauksensa kesällä 2019 Wimbledonissa.

Kaikkien yllätykseksi tuolloin vasta teini-ikäinen Gauff peittosi tenniksen supertähden Venus Williamsin ensimmäisellä kierroksella. Hän eteni lopulta turnauksen neljännelle kierrokselle.

Gauff kohtaa ensimmäisessä Grand Slam -finaalissaan maailmanlistan ykkösen Iga Swiatekin.