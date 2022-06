Tennistähden isä syytti teini-ikäistä vastustajaa valehtelusta – Holger Runen, 19, äiti täräytti tyrmistyneenä tylyn vastauksen

Casper Ruudin ja Holger Runen kohtaamisesta liikkuu monenlaisia versioita.

Pohjoismaiden nuoret tennistähdet, Norjan Casper Ruud ja Tanskan Holger Rune ovat päätyneet taustatiimeineen kiivaaseen sanasotaan. Kaksikko kohtasi eilen illalla Ranskan avointen puolivälierässä, jonka 23-vuotias Ruud voitti neljässä erässä.

Kaksikon välinen kitka oli ilmiselvää, kun he kohtasivat ottelun päätyttyä verkolla. Rune ei vaivautunut vaihtamaan kuulumisia vastustajansa kanssa, ja Ruud jäi pyörittelemään päätään nuorukaisen kylmälle kädenpaiskaukselle.

Turnauksen suuryllättäjä Rune, 19, oli suuttunut Ruudille ottelun aikana, kun norjalainen syytti häntä linjatuomareiden tuomioiden jatkuvasta ja turhasta kyseenalaistamisesta.

Rune ei ollut juttutuulella ja kielsi tiukkaan sävyyn Ruudia puhumasta hänelle kesken ottelun.

Ottelun jälkeen Rune puhisi norjalaismedia Ekstra Bladetin haastattelussa tyrmistyneensä Ruudin käytöksestä ottelun jälkeen Philippe Chatrierin kentän pukuhuonetiloissa.

– Hänen tiiminsä on itse asiassa oikein mukava, mutta sitten hän (Ruud) tuli suoraan luokseni ja huusi päin naamaani, Rune sanoi.

– Minä ajattelin, että mitä helvettiä sinä touhuat? Tuollaista ei vain tehdä. Kentällä saa juhlia niin paljon kuin haluaa, teen niin itsekin kun voitan. Mutta tuo on vain tyylin puutetta. Hänellä pitäisi olla enemmän kunnioitusta.

Ruudin leiristä vastattiin nopeasti ja tiukasti Runen väitteisiin.

– Se on yksinkertaisesti vale Holgerilta. Asiassa ei ole enempää puhuttavaa, koska se on puhdas vale. Me keskitymme nyt perjantain otteluun Marin Ciliciä vastaan, norjalaispelurin isä Christian Ruud vakuutti Eurosportille.

Soppa syveni entisestään, kun Holger Runen äiti Aneke Rune ilmaisi oman tyrmistyksensä Ruudin isän lausunnosta.

– Holgerin kertoma on totta. Hänen (Ruudin) isänsä ei ollut paikalla kun se tapahtui, hän oli jo poistunut. Paikalla oli vain hänen fysiikkavalmentajansa, Aneke Rune sanoi BT:lle.

– Se tapahtui, kun Holger odotti dopingtestiään, joten hänen isänsä ei voi kommentoida tapahtunutta. On yksi asia huutaa päin poikani naamaa, mutta kokonaan toinen juttu, että hänen isänsä valehtelee lehdistölle. Sellainen käytös ylittää rajan.

Aneke Rune oli huomion keskipisteenä jo ottelun aikana. Kuumana käynyt Holger Rune vaahtosi ottelun aikana toistuvasti oman boksinsa suuntaan. Nuorukainen vaikutti vaativan äitiään lähtemään pois katsomosta, ja Aneke Rune poistuikin hetkeksi Philippe Chatrierin sisätiloihin.

19-vuotiaan tuittupään tyly käytös omaa leiriään kohtaan herätti pahennusta muun muassa Discoveryn tv-lähetyksessä, jossa asiantuntija Fredrik Rosengren kutsui Runen toimintaa ”vastenmieliseksi”.

Ottelun jälkeen Rune vakuutti, ettei ollut käskenyt äitiään poistumaan.

– Rakastan äitiäni enkä häädä häntä pois. Kun olen turhautunut, voi auttaa, että joko äitini tai valmentajani lähtee, jottei minulla ole kahta henkilöä, joihin keskittyä. Hän lähti myös yhdessä vaiheessa pelatessani Stefanos Tsitsipasia vastaan helpottaakseen oloani. Hän päättää siitä, en minä, Rune kirjoitti Eurosportin mukaan sosiaalisessa mediassa.

Casper Ruud kohtaa perjantaina Ranskan avointen välierässä kroatialaisen Marin Cilicin.