Butshan kauheuksista tyrmistyneeltä urheilutähdeltä tylyä puhetta: ”Jos näen venäläisen sotilaan, tiedän mitä teen”

Serhi Stahovski ei enää epäröi tulitaistelussa.

Venäjän aloittama julma hyökkäyssota on saanut monen ukrainalaisen huippu-urheilijan matkaamaan kotimaahansa ja puolustamaan sitä hyökkääjiä vastaan.

Tunnetuimpia ja näkyvimpiä kasvoja ovat olleet nyrkkeilijäveljekset Vitali ja Vladimir Klitshko, mutta myös moni muu entinen ja nykyinen urheilija on katsonut paikkansa olevan nyt puolustamassa isänmaata.

Lue lisää: Pienen ihmeen tehnyt jalkapallovalmentaja sotii nyt Venäjää vastaan – Ukrainan urheilutähdet lähtivät joukolla armeijan riveihin

Yksi rintamalle matkustanut urheilija on entinen tennisammattilainen Serhi Stahovski. Stahovski, 36, jätti vaimonsa ja kolme pientä lastaan kotiin Unkariin ja matkusti Kiovaan Ukrainan armeijan avuksi.

Lue lisää: Uransa päättänyt ukrainalais­pelaaja lähti sotaan – lapset eivät tiedä, minne isä matkusti: ”Vaimoni ei puhunut minulle päivään”

Vielä kuukausi ennen sodan syttymistä Stahovski pelasi Australian avoimissa. Sittemmin hän päätti lopettaa ammattilaisuransa.

Stahovskin tie vei Lvivin kautta Kiovaan. Hän listautui pääkaupungissa armeijaan, vaikka ei ole saanut koskaan minkäänlaista koulutusta asepalvelukseen.

– Halusimme käyttää kaiken mahdollisen ajan hyödyksemme, sillä emme tienneet, milloin Venäjä varsinaisesti tunkeutuu Kiovaan, tai milloin he alkaisivat pommittaa rajummin, kuten Harkovassa. Käytännössä nukuimme Kalashnikovit kainalossamme, jotta olisimme valmiina, kun hyökkäys tulee, Stahovski kertasi sodan alkuaikoja BBC:lle.

Sodan kauheudet iskivät lopullisesti vasten kasvoja, kun Venäjä moukaroi Kiovan edustalla sijaitsevaa Butshaa. Venäläiset tuhosivat kaupungin täysin ja venäläissotilaiden tiedetään kiduttaneen, raiskanneen ja murhanneen siviilejä kaupungissa.

Venäjän armeija teki karmeaa tuhoa Butshassa.

Stahovski kertoi, että käynti Butshassa päätti kaiken epäröinnin sen suhteen, miten hän toimisi joutuessaan tulitaisteluun.

– Se, mitä ja miten he tekivät siellä, on täysin epäinhimillistä. On mahdotonta kuvailla vihaa, jota sen näkeminen sai tuntemaan Venäjän armeijaa kohtaan. Butshassa asuvat ihmiset eivät ansainneet sitä. He olivat vain siviilejä, joille ei annettu mahdollisuutta elää. Sen jälkeen en epäröisi. Jos näen venäläisen sotilaan, tiedän mitä teen.

Lue lisää: Kaksi ukrainalaista mestariampujaa kuoli rintamalla

Venäläisurheilijoita on sodan alkamisen jälkeen suljettu laajalti kansainvälisistä kilpailuista eri lajeissa. Myös tenniksessä asiasta on riittänyt puhetta, ja Wimbledonin legendaarinen turnaus ilmoittikin huhtikuussa sulkevansa venäläiset kisan ulkopuolelle.

Lue lisää: Vahvistus: Wimbledon suljettiin venäläisiltä ja valkovenäläisiltä – yllättävä taho tuomitsi päätöksen: ”Vahingollinen ennakkotapaus”

Päätös on herättänyt runsaasti keskusteluja ja kannanottoja on nähty puolesta ja vastaan. Stahovskin kanta on selvä. Hänen mielestään päätös on oikea.

– Ensimmäisinä muutamina viikkoina uskoin rehellisesti, että venäläiset – nähtyään, mitä heidän armeijansa tekee ja katsellessaan kaupunkien tuhoamista – astelisivat ulos protestoimaan, Stahovski sanoi BBC:lle.

– Mutta niin ei tapahtunut. Vain harva protestoi, massoja ei näkynyt. Joten pysyn Wimbledon-päätöksen kannalla.

SERHI STAHOVSKI oli kaksinpelin maailmanrankingissa parhaimmillaan sijalla 31. Hänet muistetaan erityisesti vuoden 2013 Wimbledonista, jolloin hän passitti hallitsevan mestarin Roger Federerin laulukuoroon toisella kierroksella.