Lehti: Boris Becker valittaa vankilan ruuasta – tennistähti on tottunut laatupihveihin ja hummeriin, mutta niitä ei nyt tarjoilla

The Sun -lehti kertoo Boris Beckerin oloista vankilassa.

Tenniksen suurmiehen Boris Beckerin vankeusaika on alkanut ikävissä merkeissä, kertoo The Sun.

54-vuotias saksalaistähti on The Sunin mukaan järkyttynyt Wandsworthin vankilan ruuan tasosta.

Ensimmäinen Beckerille tarjoiltu ateria sisälsi suolalihaa, joka oli tennislegendan mielestä kelvotonta, lähde paljasti lehdelle. Becker on pahoittanut mielensä myös ruuan määrästä: sitä on lähteen mukaan tarjolla aivan liian vähän.

The Sunin mukaan Beckerin lempiruokaa ovat laadukkaat fileepihvit ja hummeri.

– Becker on kertonut kaverilleen täydentävänsä aterioitaan ostamalla vankilan kanttiinista suklaata, keksejä ja banaaneja, The Sun kirjoittaa.

The Sunin lähteen mukaan Becker on pöyristynyt myös vankilan sottaisista elinolosuhteista ja jatkuvasta metelistä. Vankeja on tilojen kokoon nähden liikaa. Saksalainen ex-tähti viettää suurimman osan päivistä kuuden neliömetrin kokoisessa sellissään.

Etelä-Lontoossa sijaitseva Wandsworthin vankila kuuluu Britannian neliportaisen vankilajärjestelmän B-kategoriaan, eli toiseksi tarkimmin vartioitujen vankiloiden joukkoon.

Becker joutui vankilaan, kun Lontoon Southwarkin tuomioistuin katsoi hänen syyllistyneen konkurssirikokseen vuonna 2017. Becker sai kahden ja puolen vuoden vankeustuomion, josta istuu ensikertalaisena enintään puolet.

Becker aloitti vankeusrangaistuksensa kärsimisen viime viikon perjantaina. Bild kertoo, että hän soitti ensitöikseen rakkaalleen Lilian de Carvalho Monteiroirolle. Puhelu kesti kymmenen minuuttia.

Wandsworthin vangit saavat soittaa saksalaislehden mukaan vain yhden puhelun heti saapumisensa jälkeen, mutta Becker sai erityiskohtelua statuksensa vuoksi. Niinpä hän soitti myös äidilleen, 86-vuotiaalle Elvira Beckerille.

Elvira-äidin maailma romahti, kun kävi ilmi, että hänen poikansa joutuu vankilaan, Bild kertoo. Entinen tennistähti oli yrittänyt rauhoitella äitiään oikeusprosessin aikana, eikä Elvira ollut uskonut, että hänen poikansa todella joutuisi kiven sisään.

Timesin mukaan Becker mitä luultavimmin karkotetaan Britanniasta, jahka hän vapautuu vankilasta.

Becker on kuusinkertainen grand slam -voittaja. Peliuransa jälkeen hän on muun muassa pelannut pokeria ammatikseen sekä toiminut tennisvalmentajana.