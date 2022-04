Vahvistus: Wimbledon suljettiin venäläisiltä ja valkovenäläisiltä

Järjestäjät vahvistivat odotetun päätöksen keskiviikkona ja tuomitsivat samalla Venäjän hyökkäyssodan Ukrainassa.

Venäläiset ja valkovenäläiset pelaajat suljetaan tenniksen maineikkaimmasta Grand Slam -kilpailusta, Wimbledonin turnauksesta. Syynä on Venäjän Valko-Venäjän tuella Ukrainassa käymä hyökkäyssota.

Järjestäjät vahvistivat odotetun päätöksen keskiviikkona.

Turnauksesta jäävät pois muiden muassa miesten maailmanlistan venäläinen kakkospelaaja Daniil Medvedev ja naisten maailmanlistalla neljänneksi sijoitettu Valko-Venäjän Arina Sabalenka.

– On mahdotonta antaa Venäjän hallinnon hyödyntää millään tavalla venäläisten tai valkovenäläisten pelaajien osallistumista turnaukseen tässä tilanteessa, jossa Venäjä on perusteettomasti käyttänyt sotavoimaansa hyökkäykseen, kisajärjestäjät perustelivat päätöstään.

– Joudumme harmiksemme kieltämään Venäjän ja Valko-Venäjän pelaajilta osanoton Wimbledoniin.

Venäjän ja Valko-Venäjän pelaajat ovat saaneet pelata viime viikot ATP- ja WTA-järjestöjen turnauksissa ilman kansallistunnuksia. Rajoitukset alkoivat Venäjän 24. helmikuuta käynnistämästä hyökkäyksestä.

Brittimedia ennakoi alkuviikosta Wimbledon-päätöstä. Venäjän hallinto suhtautui sulkuun jo ennalta vihaisesti.

– Jälleen kerran urheilijoista tehdään poliittisten ennakkoluulojen ja vehkeilyn panttivankeja. Tätä on mahdotonta hyväksyä. Kilpailu kärsii pelaajien poistamisesta, sillä Venäjä on vahva tennismaa ja urheilijamme ovat rankingien kärkipäässä, Kremlin edustaja Dmitri Peskov kommentoi tilannetta ennen järjestäjien lopullista ratkaisua.

Medvedev ilmoitti "toivovansa rauhaa maailmaan", mutta monet muut venäläiset ja valkovenäläiset ovat ilmaisseet sodanvastaisen kantansa suoraviivaisemmin.

Andrei Rublev kirjoitti sodan alkupäivien aikaan Dubain turnauksessa tv-kameraan sanat "No War Please". Anastasia Pavljutshenkova vastusti sotatoimia Twitter-tilillään, mutta hän on sittemmin poistanut viestinsä.