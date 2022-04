Venäläispelaajia uhkaa sulkeminen Wimbledonista – Kremlin edustaja ärähti: ”Tätä on mahdotonta hyväksyä”

Venäläiset ja valkovenäläiset tennispelaajat ovat saaneet pelata neutraaleina urheilijoina.

Tenniksen Wimbledon-arvoturnauksen järjestäjät ovat sulkemassa venäläiset ja valkovenäläiset pelaajat Lontoossa pelattavan turnauksen ulkopuolelle. Asiasta uutisoivat keskiviikkona muun muassa brittilehti The Times sekä New York Times.

Venäjän ja Valko-Venäjän pelaajat ovat saaneet pelata ATP- ja WTA-järjestöjen turnauksissa neutraalin lipun alla sen jälkeen, kun Venäjä aloitti hyökkäyssodan Ukrainassa, mutta kesän Grand Slam -järjestäjä Wimbledon on asettumassa linjauksen kanssa poikkiteloin. Venäjän ja Valko-Venäjän pelaajia uhkaa sulkeminen myös Britanniassa kesällä pelattavista ATP:n ja WTA:n nurmikenttäturnauksista.

Venäjän hallinto suhtautui uutiseen vihaisesti.

– Jälleen kerran urheilijoista tehdään poliittisten ennakkoluulojen ja vehkeilyn panttivankeja. Tätä on mahdotonta hyväksyä. Itse kilpailu kärsii pelaajien poistamisesta, sillä Venäjä on hyvin vahva tennismaa ja urheilijamme ovat rankingien kärkipäässä, Kremlin edustaja Dmitri Peskov sanoi.

Miesten maailmanlistalla toisena oleva venäläinen Daniil Medvedev on sanonut "toivovansa rauhaa maailmaan", mutta monet muut venäläiset ja valkovenäläiset ovat ilmaisseet sodanvastaisen kantansa suoraviivaisemmin. Andrei Rublev kirjoitti sodan alkupäivien aikaan Dubain turnauksessa tv-kameraan sanat "No War Please". Anastasia Pavljutshenkova vastusti sotatoimia Twitter-tilillään, mutta hän on sittemmin poistanut viestinsä.

– Lopettakaa sota, lopettakaa väkivalta. En pelkää ilmaista kantaani selkeästi, Pavljutshenkova kirjoitti poistetussa viestissään.