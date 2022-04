Emil Ruusuvuori helposti jatkoon – ex-suuruus nurin alle tunnissa

Emil Ruusuvuori voitti Feliciano Lopezin suoraan kahdessa erässä.

Suomen tennisykkönen Emil Ruusuvuori eteni helposti toiselle kierrokselle ATP500-tason massaturnauksessa Espanjan Barcelonassa. Avauskierroksella vastassa ollut espanjalainen ex-suuruus Feliciano Lopez kukistui luvuin 6–0, 6–1.

Lopez, 40, on seitsenkertainen ATP-turnausvoittaja, ja maailmanlistalla hän oli parhaimmillaan 12:s vuonna 2015. Nykyinen sijoitus rankingissa on 120:s, kun Ruusuvuori on 73:s.

Tiistaina Barcelonan massalla tennisveteraani Lopez taipui 58 minuutissa Ruusuvuoren murtaessa syötön viidesti. Lopezilla ei ollut murtopalloja lainkaan.

Seuraavaksi Ruusuvuori kohtaa miehen maailmanrankingin sijalta 33, kun Kazakstanin ykköspelaaja Aleksandr Bublik asettuu vastaan. Ruusuvuori ja Bublik kohtasivat viime vuonna Winston Salemissa. Kovilla kentillä pelatun ottelun voitti Ruusuvuori 6–2, 7–6 (7–5).