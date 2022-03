Venäläistähtiä vaaditaan tekemään täydellinen irtiotto Vladimir Putinista ja hänen rahoistaan – tästä on kyse

Britannian urheiluministeri Nigel Huddleston laittaa Venäjän urheilutähdet vaikean valinnan eteen.

Daniil Medvedev on kinkkisessä tilanteessa.

Tenniksen miesten maailmanlistan kakkonen Daniil Medvedev ei pääse kesällä pelaamaan arvoturnaus Wimbledonia, jos hän ei täytä brittiviranomaisten vaatimuksia.

Britannian urheiluministerin Nigel Huddlestonin mukaan kaikkien venäläisurheilijoiden on annettava kirjallinen takuu siitä, että he eivät tue Venäjän presidentti Vladimir Putinia. Ilman takuuta venäläiset tai valkovenäläiset eivät voi urheilla Britanniassa kertoo Mirror.

Venäjän lippujen liehumisen Wimbledonissa tyrmännyt Huddleston viittasi jo aiemmin siihen, että venäläisurheilijoille saattaa olla luvassa erityisvaatimuksia. Huddlestonin mukaan urheilijoiden pitää julistautua aidosti neutraaleiksi.

– Haluamme kirjallisen takuun siitä, että he eivät saa rahaa Putinilta, Putinin hallinnolta tai Valko-Venäjältä. Heidän pitää osoittaa olevansa itsenäisiä ja neutraaleja urheilijoita, joilla ei ole mitään kytköksiä Putiniin. Vaadimme vakuuden siitä, että urheilijat eivät tue Putinia, Venäjää tai Valko-Venäjää, Huddleston sanoi Mirrorin mukaan.

Mirrorin mukaan Huddlestonin vaatimus on Medvedeville ja tenniksen naisten maailmanlistan viitoselle Valko-Venäjän Arina Sabalenkalle ”mahdoton ja jopa vaarallinen”.

Miesten maailman listan sadasta parhaasta pelaajasta neljä on venäläisiä ja yksi valkovenäläinen. Medvedin jälkeen korkeimmalla on Andrei Rublev (7:s). Naisten sadasta parhaasta pelaajasta joka kymmenes on venäläinen tai valkovenäläinen.

Tenniksen huippukiertueet ovat sallineet venäläisurheilijoiden osallistumisen turnauksiin Venäjän Ukrainaan tekemän sotahyökkäyksen jälkeen, vaikka monissa muissa lajeissa venäläisurheilijoiden osallistumisoikeus on evätty täysin.

Tällä hetkellä Venäjän ja Valko-Venäjän pelaajat saavat pelata ATP- ja WTA-turnauksissa. Turnauksissa he pelaavat neutraaleina urheilijoina, eivätkä edusta maataan.

Wimbledonin tennisturnaus pelataan Lontoossa 27. kesäkuuta–10. heinäkuuta.