Emil Ruusuvuori eteni jatkoon Yhdysvalloissa

Emil Ruusuvuori oli voitokas.

Suomen tennisässä Emil Ruusuvuori eteni Phoenixin ATP-haastajaturnauksen toiselle kierrokselle, kun hän kukisti avauskierroksen vastustajansa Brandon Nakashiman 6–3, 6–3.

Ruusuvuori, 22, hävisi kaksi vuotta nuoremmalle yhdysvaltalaispelaajalle Nakashimalle viime kesänä Atlantan ATP-turnauksen välierässä, mutta nyt suomalainen tarvitsi voittoon vain tunnin ja 16 minuuttia.

Viime sunnuntaina Indian Wellsin ATP-turnauksessa niukasti pudonnut Ruusuvuori on maailmanlistalla 70:s, Nakashima 80:s. Ruusuvuori kohtaa toisella kierroksella saksalaisen Daniel Altmaierin (ATP-79).

Phoenixin kilpailu on haastajatason turnaukseksi kovatasoinen. Turnauksen ykkössijoitettu on Ranskan Benoit Paire, ja Ruusuvuoren kanssa kaavion yläosassa on myös muun muassa belgialainen David Goffin, jolle Ruusuvuori hävisi maaliskuun alun Davis Cup -ottelussa.