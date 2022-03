Maailmantähti tarttui aseisiin Kiovassa – latasi kovaa tekstiä venäläisten hirmuteoista

Aleksandr Dolgopolov, 33, liittyi Kiovaa puolustavien riveihin.

Ukrainalainen ex-tennistähti on vaihtanut mailansa aseisiin. Aleksandr Dolgopolov, 33, oli urheilu-uransa aikana tenniksen maailmanlistalla korkeimmillaan sijalla 13.

Mies julkaisi keskiviikkona kuvan uudesta varustuksestaan.

– Ennen maila ja verkko, nyt tämä, vuonna 2021 ammattilaisuransa lopettanut kirjoitti Instagramin tarinoissa.

Dolgopolov oli äitinsä ja siskonsa kanssa Turkissa, kun Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Perheenjäsenet jäivät sinne turvaan, kun ex-tennisammattilainen päätti suunnata synnyinkaupunkiinsa.

Dolgopolov ilmoitti liittyvänsä niiden ihmisten ryhmään, jotka puolustavat Ukrainan pääkaupunkia Kiovaa sinne hyökänneitä venäläisjoukkoja vastaan.

– Tämä on kotini, ja me puolustamme sitä kaikkien ihmisten kanssa, jotka jäivät tänne. Suurkiitokset ja iso kunnianosoitus kaikille kuuluisille ihmisille, jotka ovat läsnä. Olen ylpeä siitä, miten yhtenäinen maamme on hullun diktaattorin luoman paineen alla, hän kirjoitti tarinaosiossa USA Todayn mukaan.

Tennisässä ilmoitti saaneensa aseenkäsittelykoulutusta entiseltä ammattisotilaalta ja tuntevansa olonsa luottavaiseksi.

– Minusta ei tule Ramboa viikossa. Mutta tämä on kotini ja puolustan sitä, hän kirjoitti tarinaosiossa news.com.au:n mukaan.

Kolme kaksinpelin ATP-turnausta voittanut mies julkaisi tiukkaa tekstiä Twitterissä. Hän pyysi ihmisiä kertomaan maidensa hallituksille, että ukrainalaiset tarvitsevat hävittäjälentäjiä ja ilmapuolustuskalustoa.

Dolgopolov syytti venäläisjoukkoja hirmuteoista siviilejä kohtaan. Hän kirjoitti, että venäläiset tappavat kokonaisia aseettomia perheitä ja raiskaavat naisia.

Ex-tennistähti ei syyttänyt Ukrainan sodasta pelkästään Venäjän valtion johtokaartia.

– Jokainen, jolla on Venäjän passi, on vastuussa tästä diktaattorihallinnosta, jonka he ovat sallineet 20 vuoden ajan.

Useat ukrainalaiset entiset ja nykyiset huippu-urheilijat ovat taistelemassa Venäjän joukkoja vastaan kotimaassaan. Tunnetuimmat heistä ovat nyrkkeilykehistä tutut Klitshkon veljekset.