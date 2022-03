Venäläiseltä supertähdeltä aiotaan vaatia takuita siitä, ettei hän ole Vladimir Putinin kannattaja

Britannian urheiluministeri pohtii käytäntöjä venäläisten urheilijoiden varalle.

Hiljattain tenniksen miesten maailmanlistan ykköseksi noussut venäläinen Daniil Medvedev maanmiehineen ei voi osallistua klassikkoturnaus Wimbledoniin maansa väreissä.

Britannian urheiluministerin Nigel Huddlestonin mukaan ei tule kuuloonkaan, että turnauksessa heilutettaisiin Venäjän lippua. Hän sanoo, että venäläisten osallistumisoikeus voi vaatia muutakin.

– Monet maat ovat päättäneet, etteivät Venäjän edustajat saa kilpailla. Asiaan liittyy myös viisumikysymyksiä. Yksilöiden kohdalla tilanne on monimutkainen. Tarvitsemme jonkinlaisia vakuuksia siitä, etteivät he (urheilijat) ole Putinin kannattajia. Harkitsemme, mitä edellytyksiä meillä on niiden saamiseksi, Huddleston sanoi uutistoimisto Reutersin mukaan.

Venäjän ja Valko-Venäjän pelaajat saavat pelata ATP- ja WTA-turnauksia, mutta eivät maidensa väreissä.

Esimerkiksi Medvedevin pelaajaesittelystä ATP:n sivuilla on poistettu Venäjän lippu.

Wimbledonin tennisturnaus Lontoossa on ohjelmassa 27. kesäkuuta–10. heinäkuuta.