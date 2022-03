Elokuvaohjaajan möläytys Venus ja Serena Williamsista herättää raivoa – nämä sanat aiheuttivat valtavan kohun

Elokuvaohjaaja Jane Campionin kommentti Venus ja Serena Williamsista aiheutti kohun. Campion pyysi kommenttiaan anteeksi.

Uusiseelantilainen elokuvaohjaaja Jane Campion palkittiin sunnuntaina parhaan ohjauksen palkinnolla Critics Choice Awards -palkintogaalassa.

Campionin ohjaama lännenelokuva The Power of the Dog oli kriitikoiden valinta myös parhaaksi elokuvaksi.

Ohjaajan kiitospuheesta nousi kuitenkin iso kohu, joka on osaltaan varjostanut elokuvan menestystä. Kohu liittyy Campionin ajattelemattomaan möläytykseen tenniksen supertähdistä Venus ja Serena Williansista.

Williamsin sisarukset olivat mukana gaalassa, sillä heidän isästään Richard Williamsista kertova elokuva King Richard oli ehdolla useassa kategoriassa. Pääosaa esittävä Will Smith palkittiin roolisuorituksestaan.

Venus ja Serena Williams ovat olleet mukana elokuvan taustatiimissä tuottajina.

Kun Campion pokkasi parhaan ohjaajan palkinnon, hän kunnioitti kategorian muita ehdokkaita, jotka olivat kaikki miehiä. Sen jälkeen hän puhutteli yleisössä olleita tennistähtiä.

– Venus ja Serena, olette ihmeellisiä. Mutta toisin kuin minun, teidän ei tarvitse pelata miehiä vastaan, Campion vitsaili.

Jane Campionin kiitospuhe aiheutti kohun.

Vitsi sai täystyrmäyksen sosiaalisessa mediassa. Moni piti Campionin kommenttia täysin tarpeettomana.

Kommenteissa on huomautettu, kuinka Williamsit ovat tummaihoisina naisina joutuneet raivaamaan itselleen tilaa perinteisesti valkoihoisten täyttämästä lajista. Campionin kommentti on tyrmätty esimerkkinä valkoisen hyväosaisen naisen feminismistä, joka unohtaa tummaihoisten kohtaaman rakenteellisen rasismin.

Sosiaalisessa mediassa on nostettu esiin myös esimerkiksi Venus Williamasin näkyvä taistelu sen puolesta, että naispelaajat saisivat yhtä paljon palkintorahoja kuin miespelaajat.

Jane Campion pahoitteli maanantaina kommenttiaan.

– Päästin suustani ajattelemattoman kommentin, joka rinnastaa työni elokuvamaailmassa kaikkeen siihen, mitä Serena Williams ja Venus Williams ovat saavuttaneet. Tarkoitukseni ei ollut aliarvostaa näitä kahta legendaarista tummaihoista naista ja maailmanluokan urheilijaa, Campion totesi tiedotteessa Varietyn mukaan.

– Fakta on se, että Williamsin sisarukset ovat itse asiassa taistelleet miehiä vastaan niin kentällä kuin sen ulkopuolella. Molemmat heistä ovat nostaneet rimaa ja avanneet mahdollisuuksien ovia maailman naisille. Viimeinen asia, jonka haluan tehdä, on minimoida uskomattomia naisia. Minä rakastan Serenaa ja Venusta. Heidän saavutuksensa ovat inspiroivia. Serena ja Venus, olen pahoillani, Campion jatkoi.

Campion voitti viime viikonloppuna myös kaksi muuta parhaan ohjauksen palkintoa, Baftan ja Directors Guild -palkinnon.

Häntä pidetään ennakkosuosikkina myös tulevassa Oscar-gaalassa, mutta esimerkiksi Los Angeles Times on pohtinut, kuinka paljon sunnuntainen möläytys vaikuttaa torstaina alkavaan äänestykseen.

Oscarit jaetaan 27. maaliskuuta.