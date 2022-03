Alexander Zverev avautui raivokohtauksestaan ja tappiostaan suomalaispelaajaa vastaan: ”Nolottaa vieläkin”

Alexander Zverev astui ensimmäistä kertaa median eteen sitten Harri Heliövaaralle kärsityn tappion.

Kaksi viikkoa sitten Meksikon Acapulcossa pelatussa tenniksen ATP-turnauksessa raivokohtauksen saanut Alexander Zverev kuvailee hetkeä Harri Heliövaaralle kärsityn tappion jälkeen ”elämänsä kauheimmaksi”.

Marcelo Melon kanssa nelinpeliottelun Heliövaaralle ja britti Lloyd Glasspoolille hävinnyt saksalainen Zverev tulistui ottelun tuomarille Alessandro Germanille, solvasi tätä ja hakkasi mailallaan voimalla neljästi tuolia, jolla Germani istui.

– Se nolottaa minua vieläkin. Ei ollut mukava tunne kävellä ympäri pukuhuonetta, Zverev avasi nyt tuntojaan BBC:n mukaan ennen Kaliforniassa pelattavaa ATP-turnausta.

Raivokohtaus maksoi Zvereville Acapulcon turnauksen palkintorahat (noin 29 000 euroa), 37 000 euron sakon ja tällä viikolla hänelle mätkäistyn 23 000 euron lisäsakon. Lisäksi ammattilaistennisorganisaatio ATP asetti Zverevin vuoden koeajalle.

Jos hän tuona aikana riehuu uudelleen tai käyttäytyy muuten epäurheilijamaisesti, joutuu Tokion olympialaisten miesten kaksinpelin kultamitalisti kahdeksaksi viikoksi pelikieltoon.

– Jos teen niin uudelleen, niin heillä on täysi oikeus langettaa minulle pelikielto. Niin yksinkertaista se on. Jos teen niin uudelleen, niin se tarkoittaa, etten ole oppinut mitään. Minäkin olen vain ihminen ja voin vakuuttaa, etten enää koskaan elämässäni käyttäydy niin. Se oli ehdottomasti elämäni huonoin hetki, Zverev ruoti.

Lue lisää: Tenniksen supertähti sai raivokohtauksen suomalaispelaajalle kärsityn tappion jälkeen – ATP kertoi nyt jatkotoimista

Zverev murjoi Acapulcossa mailansa rujoon kuntoon.

Viime syksynä Zverev oli myrskyn silmässä, kun hänen ex-tyttöystävänsä Olga Sharipova syytti tennistähteä fyysisestä ja psykologisesta väkivallasta. Sharipova on väittänyt Zverevin painaneen tyynyä hänen kasvoilleen ja hakanneen Sharipovan päätä seinää vasten. Zverev on kiistänyt väitteet. Tapaus on edelleen tutkinnassa.

Lue lisää: Ex-tyttöystävä syyttää Tokion olympiavoittajaa pahoinpitelystä – ATP-kiertue aloitti oman tutkinnan: ”Syytökset ovat vakavia”

Mediatilaisuudessa Zvereviltä kysyttiin, miten hän voi olla varma siitä, ettei saa kentällä enää raivokohtausta.

– Olen tehnyt töitä, meditoinut. Jokaisen elämässä on stressaavia tilanteita, jolloin asioita vain tapahtuu. En ole ensimmäinen, enkä viimeinen, joka tekee jotain väärää kentällä. En koskaan vahingoittaisi ketään fyysisesti, Zverev sanoi.

Zverev vetosi myös väsymystilaansa. Tulistumista edeltävänä yönä Zverevin kaksinpeliottelu oli alkanut viivästysten takia vasta puoli kahdelta yöllä ja päättynyt aamuvarhaisella kello 4.54. Ottelun päättymisaika on myöhäisin ammattilaistenniksen historiassa.