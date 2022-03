Tehdäänkö viikonloppuna suomalaista tennishistoriaa? Jarkko Nieminen lausui kovat odotuksensa – ”Ei ole pilvilinnojen rakentelua”

Suomi kohtaa tenniksen Davis cupin maailmanlohkon karsinnassa Belgian.

Eemil Ruusuvuori on Suomen ykköspelaaja Davis Cupissa.

Viikonloppu saattaa olla suomalaiselle tennikselle historiallinen.

Suomi ei ole koskaan yltänyt Davis cupin maailmanlohkoon (nykyiseltä nimeltään Davis Cup Finals). Lopputurnaukseen pääsee 16 maata.

– Aikanaan pelaajana ja sittemmin maajoukkueen kapteenina olen unelmoinut siitä, että Suomi pelaisi jonain päivänä Davis cupin maailmanlohkossa, sanoo Suomen kaikkien aikojen tennisässä Jarkko Nieminen.

Unelma toteutuu, jos Suomi voittaa viikonloppuna kotikentällään Espoossa Belgian.

Unelman toteutumisen aikataulu olisi yllätys kaikille.

– Asiat ovat edenneet tähän pisteeseen paljon nopeammin kuin ajattelimme, Nieminen myöntää.

Jarkko Nieminen on Suomen kaikkien aikojen tennisässä.

Reilu viisi vuotta sitten tilanne oli toinen.

Keväällä 2017 Suomi tahkosi Davis cupin 2. ryhmän putoamiskarsintaotteluita Madagaskaria vastaan. Sinivalkoiset säilyttivät 3–2-voiton jälkeen niukasti paikkansa 2. ryhmässä.

Suomi oli kaukana maailman kärjestä.

Nieminen hyppäsi tuolloin kipparoimaan miesten maajoukkuetta.

– Sanoin heti alussa Suomen olevan tulevaisuuden joukkue, Nieminen muistelee.

Hän ei ollut väärässä. Suomi on viime vuosina porskuttanut Davis cup -kentillä komeasti: kuudesta viime otteluparista tilille on tullut viisi voittoa. Ainoa tappio on tullut maailmantähti Dominic Thiemin tähdittämälle Itävallalle.

– Muutamat pelaajamme ovat nousseet sellaiselle tasolle, joka on mahdollistanut yksittäiset voitot. Herrat ovat lähes poikkeuksetta myös venyneet omissa otteluissaan eli ottaneet voittoja vastustajista, joiden rankingit ovat kovempia, Nieminen kehuu.

Nykyisestä joukkueesta Emil Ruusuvuori, 22, on noussut maailman huipulle. Myös Otto Virtasen, 20, kehityskäyrä sojottaa ylöspäin.

Rakettimaisesti on noussut myös Harri Heliövaara, 32, joka on nelinpelin maailmanlistalla jo 50 parhaan joukossa.

Entisen nelinpelin maailmanlistan ykkösen Henri Kontisen viime vuodet ovat olleet vaikeampia. Hän ei pelaa Belgiaa vastaan, vaan on kertonut ottavansa taukoa tennisammattilaisen arjesta.

Joukkueessa hän on kapteeni Niemisen aisaparina.

– Halusin pyytää hänet mukaan. Luotamme toisiimme kentällä ja sen ulkopuolella. Arvostan ”Henkan” näkemyksiä, Nieminen selventää.

Kontisen tulevaisuudensuunnitelmista pelaajana ei ole vielä tietoa. Suomalaisen huipputenniksen tulevat vuodet näyttävät siitä huolimatta valoisalta – oli Kontinen osa sitä tai ei.

– Edelleen koen, että Suomi on tulevaisuuden joukkue. Parhaimmat pelit ovat jokaisella vasta edessä.

Kenties laajimmillaan suomalaisen miestenniksen taso oli vuosina 1989–1990, kun Veli Paloheimo, Aki Rahunen ja Olli Rahnasto ylsivät kaksinpelin maailmanlistalla sadan parhaan joukkoon.

– Suomi voi olla tulevina vuosina kokonaisuutena vahvempi joukkue kuin koskaan ennen. Se ei missään nimessä ole pilvilinnojen rakentelua.

Viikonloppuna tulevaisuuden joukkue voi tehdä jo historiaa. Se vaatisi Belgian, maailmanlistan nelosen, selättämistä. Suomen sijoitus on tällä hetkellä 32:s.

– Olemme selvä altavastaaja, jos joukkueita vertailee paperilla. Olemme kuitenkin venyneet vastaavasta asemasta aiemminkin. Minulla on kova luotto siihen, että kaverit pystyvät taas samaan. Belgian kaataminen ei missään nimessä ole meille tekemätön paikka.