Video: Venäläispelaaja asteli kameran eteen ja esitti selväsanaisen viestinsä sodasta Ukrainassa

Venäläinen tennispelaaja Andrei Rublev kertoi mielipiteensä maansa aloittamasta sodasta.

Venäläisellä tennispelaajalla Andrei Rublevilla oli tärkeä viesti sen jälkeen, kun hän oli perjantaina edennyt finaaliin Dubain ATP-turnauksen miesten kaksinpelissä.

Rublev, maailmanlistan seiska, voitti välierässä puolalaisen Hubert Hurkaczin erin 2–1.

Moskovalainen Rublev, 24, asteli voittonsa jälkeen kameran eteen ja kirjoitti kameran linssiin englanniksi no war please eli ei sotaa kiitos.

Hän sai kannanotostaan – jonka takana valtaosa maailmasta todennäköisesti on – suuret suosionosoitukset yleisöltä. Myös sosiaalisessa mediassa Rublevin kannanottoa on kehuttu laajasti.

Rublev ei ole epäröinyt asettua rauhan puolelle sen jälkeen, kun Venäjä aloitti sotatoimet Ukrainassa.

– Näinä aikoina tajuaa, että otteluni ei ole tärkeä. Tässä ei ole kyse ottelustani, siitä, miten se vaikuttaa minuun. Se, mitä tapahtuu, on paljon kamalampaa, Rublev totesi torstaina lehdistötilaisuudessa Dubaissa viitaten sotaan Ukrainassa.

– Sitä ymmärtää, kuinka tärkeää on, että maailmassa on rauha ja että kunnioitamme toisiamme. Meidän on pidettävä huolta maapallostamme ja toisistamme. Se on kaikkein tärkein asia, Rublev jatkoi Reutersin mukaan.

Andrei Rublev (vas.) voitti Hubert Hurkaczin ja eteni Dubain ATP-turnauksen finaaliin.

Viime viikolla Rublev voitti nelinpeliturnauksen Marseillessa ukrainalaisen parinsa Denys Molchanovin kanssa. Rublev kertoi torstaina, että hän oli saanut sosiaalisessa mediassa joitain ikäviä kommentteja liittyen Ukrainan tilanteeseen ja hänen kansallisuuteensa.

Rublev ei ole ainoa venäläinen tennistähti, joka on puhunut rauhan puolesta maansa sotatoimien alettua.

Maailmanlistan ykkönen Daniil Medvedev kertoi torstaina, että uutisten katsominen ei ole ollut helppoa.

– Tennispelaajana haluan edistää rauhaa joka puolella maailmaa, 26-vuotias Medvedev totesi Acapulcon ATP-turnauksen yhteydessä Meksikossa.

– Ei ole helppoa kuulla näitä uutisia. Olen rauhan puolella, hän totesi.

