Jarkko Nieminen lataa kovaa tekstiä Emil Ruusuvuoresta – ”Jotenkin tuntuu siltä, että...”

Jarkko Nieminen kertoi mielenkiintoisia näkemyksiään Emil Ruusuvuoresta.

Jarkko Niemisen kämmen putoaa keskelle kenttää.

Verkon toisella puolella Mario Ančić näkee tilaisuutensa tulleen ja hyökkää: kroatialaisen tulinen kämmen lipsahtaa kuitenkin reilusti ulos.

Nieminen karjahtaa ja lyö nyrkillään ilmaan.

Hän on tehnyt suomalaista urheiluhistoriaa.

Alkuvuonna 2006 Niemisestä tuli Aucklandissa ensimmäinen ATP-kaksinpeliturnauksen voittanut suomalainen. Uransa toisen tittelin hän pokkasi Sydneyssä 2012.

Sen jälkeen suomalaiset eivät ole juhlineet.

Lähitulevaisuudessa tai kukaties jo kuluvana viikonloppuna pitkä putki saattaa katketa.

– Emilillä (Ruusuvuori) ei ole enää mitään pelillistä estettä sille, etteikö hän voisi mennä ATP-turnauksissa loppuun asti, Nieminen, 40, sanoo.

Perjantaina Emil Ruusuvuori eteni Intian ATP250-kisassa välieriin, kun suomalainen kaatoi Jiri Veselyn vakuuttavan esityksen päätteeksi 6–3, 6–4.

Välierä on jo nuoren kauden toinen. Tammikuussa suomalainen hävisi Melbournen ATP-kisan välierissä turnauksen ja Australian avointen tulevalle voittajalle Rafael Nadalille. Australian avoimissa suomalainen laittoi tiukoille huippupelaaja Felix Auger-Aliassimen.

– Emilin peli on pykälän parempaa kuin aiemmin. Kehityksessä on tullut looginen steppi eteenpäin, miettii Nieminen.

Emil Ruusuvuori on nouseva kyky.

Suomen kaikkien aikojen tennisässä ja Davis cup -joukkueen kapteeni Nieminen sanoo, että on saanut seurata Ruusuvuoren arkea hyvin läheltä.

– Emil on hyvin tietoinen siitä, mitä asioita tekee kentällä oikein ja missä vastustajat ovat edellä. Niin tappioista kuin voitoistakin otetaan oppia, mutta kaikki harjoituskentillä tehty työ ei näy heti seuraavina viikkoina tai kuukausina.

Ruusuvuoren alkukauden menestys on peruja oikeista päätöksistä, joita on tehty jo viime kauden aikana. Helsinkiläinen on jo pitkään näyttänyt, että pystyy vastaamaan maailman parhaimpienkin pelaajien hurjaan tempoon.

– Siinä pelissä jopa aivan huipuilla on ollut Emilin kanssa kiire, Nieminen sanoo.

Ongelmia on sen sijaan tullut, jos vastustaja vaihtelee tempoa ja pelaa monipuolisemmin: lyö alakierrettä, ottaa vauhtia pois pallosta ja hyödyntää koko kenttää.

– Emilin pelissä on yhä useammin myös ”plan b”. On enemmän vaihtoehtoja lyödä laadukkaita lyöntejä eri asennosta ja kyky tuottaa aiempaa monipuolisempaa peliä sekä pelata eri tempolla.

Ruusuvuori täyttää keväällä 23 vuotta. Vuosia huipulla voi olla edessä vielä jopa kymmenkunta.

– Terveenä pysyessään Emilillä on edessään menestyksekäs ura. Emilillä on pelilliset edellytykset nousta todella korkealle, Nieminen sanoo.

– Sitä en lähde veikkaamaan, kuinka korkealle: Sitä ei tiedä minä, Emil tai kukaan muukaan. Selvää kuitenkin on, että potentiaali on huomattavasti korkeammalla kuin missä hän nyt on (ATP-87).

Yksi iso merkkipaalu Ruusuvuoren uralle saatetaan nähdä jo kuluvana viikonloppuna.

Suomalainen on ennakkosuosikki Intian-turnauksen voittajaksi.

Lauantaisessa välierässä Ruusuvuori kohtaa puolalaisen Kamil Majchrzakin (ATP-95). Finaalissa vastus olisi joko kokenut Joao Sousa (ATP-137) tai Elias Ymer (ATP-163).

– Emil on pelannut jo aika monta ATP-semifinaalia. Jotenkin tuntuu siltä, että Emilin kohdalla ne on nyt koettu ja niistä on opittu.

– Toivon, että meillä on kohta toinen suomalainen turnausvoittaja. Tulevaisuudessa mielellään vielä useampia.