Videot julki: Australian tennisfinaalin hävinnyt venäläistähti avautui fanien käytöksestä – ”Idiootteja, tyhjäaivoja!”

Daniil Medvedev ei sulattanut Australian avointen finaaliyleisön käytöstä.

Venäjän tenniskarhu Daniil Medvedev kärsi kitkerän tappion Australian avoimen mestaruusturnauksen loppuottelussa.

Kaksi ensimmäistä erää voittanut Medvedev, 25, taipui lopulta tappioon Espanjan Rafael Nadalille, 35, erälukemin 6–2, 7–6, 4–6, 4–6, 5–7.

Hurja maratonottelu venyi lopulta yli viisituntiseksi.

Kamppailun aikana Medvedev valitti useaan otteeseen tuomari John Blomille Melbournen tennispyhätön yleisön käytöksestä. Australialaisfanit kannustivat Nadalia ja buuasivat Medvedeville, joka vastasi sarkastisin aplodein ja näyttämällä peukkua katsomoon.

Erotuomari Blomille puhuessaan Medvedev oli huomattavasti suorasanaisempi. Tv-mikrofonit ja kamerat taltioivat, kuinka Medvedev antoi palaa.

– He ovat tyhjäaivoja. Heidän elämiensä täytyy olla todella surkeita, Medvedev sanoi.

Lue lisää: Rafael Nadal nousi historialliseen voittoon Australiassa – hurjaksi trilleriksi venynyttä finaalia sävytti erikoinen välikohtaus

Myöhemmin Medvedev vaati Blomia uudestaan puuttumaan yleisön käytökseen tiukalla tavalla. Pelaajan mielestä kohtelias muistutus ei ollut riittävä toimenpide.

– Ryhtiä nyt! Tämä on Grand Slamin finaali. Olkaa hyvät -sanominen ei riitä. He ovat idiootteja, Medvedev purnasi Blomille.

Tappion jälkeen Medvedev sai yleisön hurraamaan itselleen. Hän osoitti hienoa urheiluhenkeä ylistäessään Nadalin suoritusta.

– Ottelun jälkeen kysyin häneltä, oletko väsynyt, Medvedev paljasti ja sai Nadalin sekä yleisön nauramaan.

– Ottelu oli ihan mielipuolinen. Taso oli huikea. Paransit peliäsi kahden erän jälkeen ja voitit urasi 21. Grand Slamin. Luulin, että väsyisit, ja ehkä teitkin niin ihan vähäsen, mutta voitit silti. Olet uskomaton mestari, Medvedev jatkoi.

Nadal on ensimmäinen miespelaaja, joka on voittanut 21 Grand Slam -turnausta. Novak Djokovicilla ja Roger Federerillä on kasassa 20 voittoa.