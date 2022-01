Daniil Medvedev yrittää lyödä Rafael Nadalin ennätyshaaveen murskaksi

Voitto Australian avointen finaalissa nostaisi Rafael Nadalin Grand Slam -tenniksen ennätysmieheksi ohi Novak Djokovicin ja Roger Federerin.

Rafael Nadal pääsee sunnuntaina tavoittelemaan ennätyksellistä tenniksen Grand Slam -turnausten 21. titteliään. Espanjalainen eteni Australian avoimen turnauksen miesten kaksinpelin loppuotteluun, kun hän kukisti perjantaina välierässä Italian Matteo Berrettinin neljässä erässä.

Nadal kohtaa Melbournen finaalissa Venäjän Daniil Medvedevin, joka kaatoi välierässä Kreikan Stefanos Tsitsipasin neljässä erässä.

Nadalilla, Serbian Novak Djokovicilla ja Sveitsin Roger Federerillä on kaikilla 20 Grand Slam -turnauksen voittoa. Djokovic joutui vetäytymään kauden ensimmäisestä Grand Slam -turnauksesta, koska hän ei saanut viisumia Australiaan koronarokotuksen puuttumisen takia. Federer on tauolla loukkaantumisen takia.

– Minulle finaalissa on ensisijaisesti kyse Australian avointen voittamisesta. Tämä on niin mahtava turnaus, mutta minulla on ollut täällä välillä epäonnea, Nadal kommentoi.

Hän on voittanut Melbournen arvoturnauksen vain kerran aiemmin, vuonna 2009. Sunnuntainen finaali on hänelle kuudes Melbournen kesässä.

– Enpä silloin olisi uskonut, että saan toisen mahdollisuuden voittoon vuonna 2022, 35-vuotias Nadal sanoi.

Ranskan avoimet Nadal on voittanut 13 kertaa, Wimbledonin kahdesti ja Yhdysvaltain avoimet neljästi.

Kymmenen voittoa tältä kaudelta

Välieränsä Nadal voitti 6–3, 6–2, 3–6, 6–3 vajaassa kolmessa tunnissa.

– Aloitin ottelun pelaamalla vahvasti, ja kaksi erää olivat parasta peliäni pitkään aikaan. Kolmannessa erässä Berrettini pelasi todella hyvin, mutta sitten oli vain pakko taistella, Nadal kertoi kenttähaastattelussa.

Nadal on sijoitettu turnauksessa kuudenneksi, ja ensimmäisenä italialaisena miespelaajana Australian avointen välierissä pelanneen Berrettinin sijoitus on seitsemäs.

Rafael Nadal tuuletti finaalipaikkaa.

Nadal oli viime syyspuolen sivussa jalkavamman takia, mutta toipui ajoissa huippukuntoon, vaikka sairasti joulukuussa koronaviruksen aiheuttaman taudin. Nadal on aloittanut kautensa kymmenellä voitolla.

Välierä pelattiin Melbournessa suljetun katon alla, koska pelipaikkakunnalla satoi.

– Jokin aika sitten en tiennyt, pystynkö pelaamaan, joten minulle oli ihan sama, onko kuuma tai kylmä, onko katto auki vai kiinni, Nadal hymyili.

Medvedev tähyää ensimmäiseen suurvoittoonsa

Medvedev tavoittelee uransa ensimmäistä Grand Slam -turnausvoittoa. Hän on pelannut kahdesti Yhdysvaltain avointen finaalissa ja kerran aiemmin Australian avointen finaalissa.

Medvedev voitti Tsitsipasin kahdessa ja puolessa tunnissa 7–6 (7–5), 4–6, 6–4, 6–1.

– Jokainen ottelu Stefanosia vastaan on erityinen. Ottelu oli hyvin täpärä, joten olen huojentunut, turnauksessa toiseksi sijoitettu Medvedev sanoi kenttähaastattelussa.

Naisten finaalissa kohtaavat lauantaina yhdysvaltalainen Danielle Collins ja maailmanlistan ykkönen, australialainen Ashleigh Barty.