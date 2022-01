Lähde: Novak Djokovic vaatii miljoonakorvauksia Australian hallinnolta – karkotuksen perusteista uutta tietoa

Novak Djokovic kokee menettäneensä miljoonia, kun hänet karkotettiin Australiasta.

Australiasta vain päivää ennen kauden ensimmäisen tenniksen grand slam -turnauksen alkua karkotettu Novak Djokovic aikoo puida skandaalin perin pohjin.

Brittitabloidi The Sun uutisoi torstaina sisäpiirilähteisiinsä vedoten, että tenniksen miesten maailmanlistan ykkönen vaatii Australian hallitukselta 3,2 miljoonan punnan eli noin 3,8 miljoonan euron korvauksia ”huonosta kohtelusta” ennen Australian avoimia.

Djokovic saapui Australian Melbourneen loppiaisena. Selkkaus alkoi kuitenkin välittömästi, koska Australia vaatii maahantulijoiden olevan rokotettuja koronavirusta vastaan. Djokovic ei ole ottanut rokotetta, mutta pyrki maahan erivapauden perusteella nojaamalla joulukuussa saamaansa koronavirustartuntaan.

Djokovicin tapausta käsiteltiin viikon ajan oikeudessa, ja lopulta Djokovic karkotettiin Australiasta viime sunnuntaina. Djokovicia saattaa odottaa jopa kolmen vuoden maahantulokielto Australiaan.

CNN uutisoi torstaina Djokovicin viisumin epäämisestä yksimielisesti päättäneiden kolmen tuomarin perusteista päätökselleen. Tuomareiden mukaan päätös oli yleisen kansanterveyden ja -järjestyksen kannalta perusteltua. Djokovicin päästäminen hetkellisesti maahan aiheutti Australiassa runsaasti vastarintaa.

Perusteluissa mainitaan myös Djokovicin, 34, vaikutusvalta. Australiassa ei haluttu antaa urheilijalle mahdollisuutta vaikuttaa niihin, jotka vielä epäröivät rokotteen ottamista.

– Terve järki ja ihmistuntemus osoittavat, että maailmankuulu tennistähti voi käytöksellään vaikuttaa minkä ikäisiin tahansa, mutta erityisesti nuoriin ja vaikuttamiselle alttiisiin ihmisiin, jotka saattavat matkia hänen tekemisiään, päätöksessä todettiin.

Perusteluiden mukaan Djokovicin läsnäolo Australiassa olisi voinut myös rohkaista mielenosoittajia, joiden kokoontuessa koronavirus pääsisi leviämään.

THE Sunin sisäpiirilähteiden mukaan tennistähden vahingonkorvausvaatimus koostuu pääosin noin 2,8 miljoonan euron palkintorahoista, jotka Djokovic olisi voinut Australiassa voittaa. Serbialainen on voittanut Australian avoimet kolmesti peräkkäin ja yhteensä peräti yhdeksän kertaa. Djokovic joutuu myös maksamaan oikeudenkäyntikulut tapauksensa käsittelystä.

Ansionmenetyksen lisäksi serbialainen on pahastunut kohtelustaan tapauksen käsittelyn aikana. The Sunin mukaan Djokovicin pelaaja-agentti Edoardo Artladin lähipiiri on kertonut, että Djokovicin olot säilöönottokeskuksena toimivassa Park-hotellissa olivat karanteenin ajan heikot ja vankilanomaiset.

Djokovic on ollut tennismaailman myrskyn silmässä jo parin viikon ajan. Tällä viikolla hänen vaatesponsorinsa Lacoste vaati pelaajalta selitystä Australian avointen kohusta.

Alkuviikosta kerrottiin puolestaan siitä, että ilman rokotusta serbialaisella ei olisi asiaa myöskään touko-kesäkuussa pelattavaan Ranskan avoimeen tennisturnaukseen.