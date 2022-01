Australia karkottaa Novak Djokovicin – kolmen vuoden maahantulokielto

Novak Djokovic karkotetaan Australiasta.

Tennispelaaja Novak Djokovic karkotetaan oikeuden päätöksellä Australiasta, jonne hän saapui puolitoista viikkoa sitten pelatakseen maanantaina alkavissa Australian avoimissa. Djokovicin oli määrä puolustaa mestaruuttaan.

Australian liittovaltion oikeus kertoi valottavansa päätöksensä perusteita vasta tulevina päivinä. Tuomio oli yksimielinen.

Koronaa vastaan rokottamattoman Djokovicin oleskelua Australiassa käsiteltiin toista kertaa oikeudessa. Australian viranomaiset peruivat pelaajan viisumin ensi kertaa viikko sitten, ja maan hallitus perui viisumin uudelleen perjantaina.

Brittikanava Sky News kirjoittaa verkkosivuillaan, että Djokovicilla olisi kolmen vuoden maahantulokielto, jonka myötä tähtipelaajalta jäisi siis myös tulevina vuosina väliin tenniskauden ensimmäinen grand slam -turnaus.

Asiasta on kirjoittanut aiemmin muun muassa The Mirror: hylätty viisumihakemus tarkoittaa Australiassa, ettei uutta voi hakea kolmeen vuoteen.

Djokovic ilmoitti loppiaisena Melbournen lentoasemalle saavuttuaan olevansa rokottamaton. Hän pyrki maahan ja Australian avoimiin lääketieteellisen erivapauden nojalla vedoten joulukuussa saamaansa koronavirustartuntaan.

Oikeus käsitteli asiaa sunnuntaina neljä tuntia, kunnes vetäytyi tauolle.

Käsittelyn aikana Djokovicin asianajajat yrittivät horjuttaa Australian hallituksen näkemystä, jonka mukaan pelaajan läsnäolo maassa Australian avointen aikana voi vaarantaa ihmishenkiä ja järjestystä, koska se lisäisi rokotevastaista tunnelmaa ja välinpitämättömyyttä koronasääntöjä kohtaan.

Djokovicin tukijoita kokoontui sunnuntaina oikeustalon ulkopuolelle Melbournessa odottamaan päätöstä. Tukijat kuuntelivat kaiuttimista suoraa lähetystä käsittelystä. Suoraa oikeuskäsittelyä seurasi Youtubessa kerrallaan ainakin yli 85 000 ihmistä. Käsittelyvideolle kertyi ainakin 800 000 katselukertaa. Djokovicin tilanne on herättänyt laajaa kiinnostusta Australiassa ja eri puolilla maailmaa.

Djokovicin kannalta Australiassa olon perusongelma on se, että hän ei ole ottanut rokotuksia koronavirusta vastaan. Australia vaatii maahantulijoilta rokotukset.

– Djokovic on useaan otteeseen viitannut kintaalla koronavirukseen liittyviin turvatoimiin. Hän ei ole eristäytynyt, kun hän on saanut positiivisen testituloksen. Hänestä on tullut rokotevastaisen kampanjan näkyvä hahmo, kommentoi Australian hallituksen asianajaja Stephen Lloyd.

Serbipelaajaa ei kuultu sunnuntaina oikeudessa, koska hän ei halunnut tulla kuulluksi.

Djokovic tähysi Australian avoimissa tennishistoriaan. Hänestä olisi voinut tulla ensimmäinen miespelaaja, joka on voittanut 21 grand slam -turnausta.