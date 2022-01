Köyhästä pikkupojasta sodan keskellä kasvoi ökyrikas ja omituinen supertähti: tiesitkö nämä asiat kohutusta Novak Djokovicista?

Tenniksen kohuttu supertähti Novak Djokovic on ristiriitojen mies. IS listasi kymmenen mielenkiintoista puolta viisumikohun keskellä olevasta serbialaisesta.

Novak Djokovic on ollut urheilumaailman suurin puheenaihe kiusallisesta syystä jo yli viikon ajan. Perjantaina Australian avoimeen tennisturnaukseen Melbournessa valmistautuneen Djokovicin viisumi peruttiin jo toisen kerran. Tällä hetkellä näyttää vahvasti siltä, että koronarokotteen ottamatta jättänyt serbialainen ei pääse osallistumaan yhdeksän kertaa voittamaansa turnaukseen.

IS listaa tässä artikkelissa kymmenen mielenkiintoista faktaa miljoonien rakastamasta ja vihaamasta supertähdestä.

1. Lapsuus sodan jaloissa

Belgradissa vuonna 1987 syntyneen Djokovicin lapsuus oli vaikea. Köyhän perheen poika oli 12-vuotias, kun sotilasliitto Nato pommitti nykyisen Serbian aluetta kolmen kuukauden ajan osana Kosovon sotaa.

Djokovic on muistellut usein, miten jonotti Belgradin kaduilla ruoka-apua saadakseen taloudellisesti ahtaalle ajautuneelle perheelleen ruokaa ja harjoitteli siellä missä pystyi.

Djokovicin mukaan hänen valmentajansa valitsi pelikentät sillä perusteella, minne Nato oli viimeksi pudottanut pommeja. Ajatus oli, ettei puolustusliitto iskisi samalle alueelle kahdesti peräkkäin.

2. Imitaatiot huvittivat ja vihastuttivat

Djokovicilla on myös humoristinen puolensa. Ammattilaisuransa alkuvuosina nouseva serbitähti viihdytti yleisöä usein imitoimalla kanssapelaajiaan. Yleisöön huumoripalat upposivat kuin häkä, mutta kaikki kilpakumppanit eivät olleet yhtä suopeita.

– Tämä ei ole show’ta vaan urheilua. Kaikki saavat tehdä mitä haluavat, mutta minun mielestäni tenniksen pitäisi olla pääosassa, ei imitaatioiden, Rafael Nadal kommentoi tennisbuss-sivuston mukaan Djokovicin temppuja vuonna 2008.

Vuotta myöhemmin Nadal vaikutti leppyneen. Hän seurasi huvittuneena Djokovicin imitaatiota itsestään lähietäisyydeltä Rooman Masters-turnauksen palkintojenjaossa.

3. Kielitaituri

Djokovic on todellinen kielitaituri. Äidinkielensä Serbian lisäksi hän puhuu sujuvasti englantia, saksaa, ranskaa ja italiaa. Näiden lisäksi Djokovicin on kuultu puhuvan kiitospuheissaan jonkin verran ainakin kiinaa ja japania, espanjaa ja venäjää.

4. Historian paras tennispelaaja

Djokovic on jahdannut läpi uransa legendaarisia kilpakumppaneitaan Roger Federeriä ja Rafael Nadalia, mutta tätä nykyä serbin asemaa historian parhaana miestennispelaajana on tilastojen valossa jo vaikea kyseenalaistaa. Hän on voittanut 20 grand slam -turnausta, saman verran kuin Federer ja Nadal.

Djokovicilla on kuitenkin voittava rekordi molempia vastaan (27–23 Federeriä ja 30–28 Nadalia vastaan), ja hän on voittanut ainoana kolmikosta kaikki yhdeksän ATP-kiertueen arvokkainta Masters-turnausta, jokaisen vieläpä kahteen otteeseen.

Djokovic on myös viettänyt historian eniten viikkoja maailmanlistan kärjessä ja päättänyt vuoden rankingykkösenä ennätykselliset seitsemän kertaa. Myös grand slamien suhteen kolmikon nuorin ja hyvävoimaisin Djokovic on parhaissa asemissa lisäämään saldoaan.

Djokovicin 20:stä grand slam -voitosta yhdeksän on tullut Australiassa.

5. Omituiset uskomukset

Poikkeuksellisesta fysiikastaan ja valtavasta paineensietokyvystään tunnettu Djokovic on kääntänyt kaikki kivet tullakseen henkisesti ja fyysisesti parhaaksi mahdolliseksi urheilijaksi. Hän meditoi päivittäin ja noudattaa tarkkaan suunniteltua gluteenitonta ja vegaanista ruokavaliota.

Osa Djokovicin terveyteen ja hyvinvointiin liittyvistä on kuitenkin myös suoranaisen omituisia.

Djokovic kohautti keväällä 2020 pseudotieteellisillä lausunnoillaan keskustellessaan Instagram-livessä "hyvinvointiguru” Chervin Jafariehin kanssa.

– Tiedän ihmisiä, jotka ovat energisten muutosten, rukousten ja kiitollisuuden voimalla onnistuneet muutamaan kaikkein myrkyllisimmät ruoat tai kenties kaikkein saastuneimman veden kaikkein parantavimmaksi vedeksi, sillä vesi reagoi, Djokovic totesi Jafariehin nyökytellessä.

– Tiedemiehet ovat todistaneet, että veden molekyylit reagoivat tunteisiimme siitä, mitä on sanottu, Djokovic jatkoi.

Vuonna 2018 Djokovic kertoi olleensa murtunut mies olkapääleikkauksensa jälkeen. Supertähti koki epäonnistuneensa, kun joutui turvautumaan leikkaukseen.

– Yritin välttää leikkauspöydälle joutumista, koska en pidä leikkauksista tai lääkkeistä. Yritän olla mahdollisimman luonnonmukainen, ja uskon, että kroppamme ovat itsensä parantavia mekanismeja, Djokovic sanoi vuonna 2018 Telegraphille.

Tämä tausta huomioon ottaen ei ole kovin yllättävää, että Djokovic on nyt ajautunut vaikeuksiin, koska ei ole suostunut ottamaan koronarokotetta.

6. Kohuturnaus korona-aikana

Djokovic on ollut aiemminkin kohun keskiössä korona-aikana. Hän järjesti kesäkuussa 2020 ilman tiukkoja koronarajoituksia toteutetun näytösottelukiertue Adria Tourin, joka muodostui melkoiseksi koronaryppääksi.

Videot Djokovicin johdolla belgradilaisessa yöklubissa ilman turvavälejä limboa tanssineista tennishuipuista aiheuttivat raivoa sen jälkeen, kun Djokovic ja iso joukko muita pelaajia ja turnaukseen liitettyjä henkilöitä sai koronavirustartunnan, ja satoja ihmisiä joutui koronakaranteeniin.

Räiskyvä tempperamentti on ajanut Djokovicin toistuvasti vaikeuksiin tenniskentällä.

7. Pallo linjatuomarin kurkkuun

Djokovicin kausi 2020 sai skandaalimaisen huipennuksen, kun hänet hylättiin kauden viimeisestä grand slam -turnauksesta US Openista. Turhautunut Djokovic huitaisi neljännesvälierässä Espanjan Pablo Carreno Bustaa vastaan kädessään olleen pallon mailallaan kohti kentän laitaa, mutta osui epäonnekkaasti linjatuomarin kurkkuun.

Kivuliaan kuuloisesti kentän pinnassa kurkkuaan kakonut linjatuomari käveli omin jaloin pois kentältä, mutta suursuosikki Djokovicin turnaus oli ohi.

8. Eniten tienannut tennispelaaja

Celebrity Net Worth -sivuston mukaan Djokovicin varallisuus on hulppeat 220 miljoonaa dollaria eli noin 193 miljoonaa euroa. Djokovic on tienannut pelkästään palkintorahaa lähes 155 miljoonaa dollaria eli noin 136 miljoonaa euroa, enemmän kuin yksikään toinen tennispelaaja.

Djokovic omistaa useita hulppeita ökyasuntoja eri puolilla maailmaa, muun muassa Espanjan Marbellassa, Belgradissa, New Yorkissa ja Monte Carlossa. Djokovicin uusin talo-ostos on The Sunin mukaan 5,3 miljoonaa dollaria maksanut rantahuvila Floridassa.

Jelena ja Novak Djokovic.

9. Vaimo löytyi jo teini-iässä

Djokovic tapasi tulevan vaimonsa Jelena Ristićin jo teini-ikäisenä koulussa. Kaksikko alkoi seurustella vuonna 2005 ja meni naimisiin vuonna 2014. Heillä on kaksi lasta, vuonna 2014 syntynyt Stefan ja vuonna 2017 syntynyt Tara. Vaimo ja lapset viihtyvät usein katsomossa kannustamassa tennistähteä.

10. Hyväntekeväisyys

Djokovicin vuonna 2007 perustama Novak Djokovic -säätiö keskittyy vähävaraisissa yhteisöissä elävien lasten koulutuksen edistämiseen. Serbialaistähti on lahjoittanut uransa varrella varojaan useisiin hyväntekeväisyystarkoituksiin. Keväällä 2020 Djokovicin perhe lahjoitti miljoona euroa hengityskoneiden hankkimiseen koronapandemian ensimmäisen aallon kanssa kamppailleeseen Serbiaan.