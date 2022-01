Fanit järkyttyivät säilöönottokeskuksen oloista – 24-vuotias Adnan kertoo kohtelusta: ”Huonompaa kuin rikollisilla”

Australilaisen säilöönottokeskuksen kohtalot järkyttivät serbitähden faneja.

Tennistähti Novak Djokovic vietti muutaman päivän melbournelaisessa säilöönottokeskuksessa, jossa osa on virunut vuosia.

Säilöönottokeskus oli aiemmin hotelli. Muut 36 asukasta ovat turvapaikanhakijoita ja pakolaisia.

– Täällä on pelottavaa ja outoa. Sinua kohdellaan aina epäiltynä. Kohtelu on huonompaa kuin rikollisilla, säilöönottokeskuksessa yhdeksän vuotta viettänyt Adnan sanoi brittilehti The Guardianille.

Adnan on jutun mukaan 24-vuotias. Säilöönottokeskukseen tullessaan hän oli 15.

Brittilehden haastattelema turvapaikanhakija kertoi, ettei heitä puhutella nimillä vaan joko ”pidätettyinä” tai pelkkinä numeroina. Adnanin mukaan huoneiden ilma ei vaihdu ja valtaosa asukkaista on niin masentuneita, etteivät he jaksa lähteä huoneistaan.

Britannian yleisradioyhtiö BBC:n haastattelema säilöönottokeskuksen asukas Mohammad Joy Miah kertoi olevansa henkisesti murtunut.

– En ole nähnyt valoa tai raitista ilmaa ulkopuolelta. Elämäni on huoneessani, Miah sanoi.

– Meidän on syötävä mitä tahansa meille annetaankin, jotta pysymme hengissä. Ruoka on todella pahaa.

Säilöönottokeskuksen edessä on protestoitu joulukuusta 2020 lähtien. Maailman ykköspelaajan joutuminen säilöön yhdisti tennistähden kannattajat ja turvapaikanhakijoiden puolesta kampanjoineet aktivistit hetkellisesti yhdeksi ryhmäksi.

– Tunnen itseni niin tietämättömäksi, eräs Djokovicin fani sanoi.

– Tulin tänne tukemaan häntä ja huomasin, että he (turvapaikanhakijat) ovat olleet täällä yhdeksän vuotta lukittuina. Se on niin väärin.