Novak Djokovicin kuulemistilaisuudesta oli tulla liiankin julkinen.

Tenniksen miesten maailmanlistan ykköspelaajan Novak Djokovicin kuuleminen australialaisessa oikeudessa ei alkanut maanantaina toivotulla tavalla, kun tv-kanava Foxin mukaan avoimesta kuulemistilaisuudesta oli tulla nettihäiriköinnin kohde.

Djokovic on Australian avointen miesten kaksinpelin hallitseva mestari, mutta mestaruuden puolustamisessa on ollut useita käänteitä jo ennen turnauksen alkua.

Rokotevastainen Djokovic, 34, on kertonut saaneensa turnausjärjestäjiltä erivapauden pelata turnauksessa ilman koronarokotusta. Australian rajaviranomaiset kuitenkin peruivat Djokovicin viisumin ja maan liittohallitus eväsi tennistähden pääsyn maahan.

Djokovicin asianajajat valittivat viime viikolla Australian liittohallituksen päätöksestä karkottaa Djokovic maasta. Oikeus käsitteli tapausta maanantaina julkisessa Teams-kokouksessa, mutta kokouksen julkinen linkki oli virheellinen.

Väärän linkin kautta kenen tahansa oli mahdollista päästä kokoukseen äänen ja videon kera. Julkinen linkki uusittiin, mutta alkuperäisessä lähteessä nähtiin, mihin väärä linkki pahimmillaan olisi voinut johtaa.

Sadat ihmiset jäivät aktiivisiksi alkuperäiseen kokoukseen, jossa osa käyttäjistä soitti mikrofoninsa kautta musiikkia. Australialaistoimittaja Zac Crellin kertoi Twitterissä yhden käyttäjistä näyttävän kokouksen näytöllä aikuisviihdettä.

Uusikaan kokouslinkki ei toiminut ongelmitta, vaan koko palvelu kaatui liian monen ihmisen pyrkiessä samanaikaisesti linjoille kuulemaan Djokovicia. Tekniset ongelmat lykkäsivät kuulemista puoli tuntia. Kuuleminen aloitettiin ilman julkista yleisöä, paitsi ”Peteriä”, joka onnistui hetkellisesti pääsemään mukaan uuteen kokoukseen.

Kuulemisessa oikeus päätti, että Djokovic saa jäädä maahan ja pelata kauden ensimmäisessä grand slam -turnauksessa.

Djokovic tavoittelee Australiassa ennätyksellistä 21. grand slam -kaksinpelimestaruuttaan, mutta kannattajien tukea hänen on turha havitella. Päätös poikkeusluvasta on aiheuttanut suuttumusta Australiassa, jossa on noudatettu erittäin tiukkoja koronarajoituksia.

Serbimediat uutisoivat Suomen aikaa aamupäivällä, että Djokovicin isän mukaan hotellieristyksestä vapautettu Djokovic olisi otettu uudelleen kiinni. BBC:n ja australialaisen The Age -lehden toimittajan Paul Sakkain mukaan tieto on virheellinen.

Australian avoimet alkaa 17. tammikuuta.