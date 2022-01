Rafael Nadal kehui Emil Ruusuvuorta tiukan ottelun jälkeen.

Suomen tennistähden Emil Ruusuvuoren urakka Melbournen ATP-tennisturnauksessa päättyi välierätappioon espanjalaissuuruus Rafael Nadalille.

Urallaan 20 kertaa Grand Slam -turnausvoiton ottanut Nadal vei ottelun nimiinsä 6–4, 7–5. Välieräpaikka oli Ruusuvuorelle, 22, neljäs ATP-kiertueella.

– Tämä oli yksi parhaista kokemuksistani tenniskentillä. Vastassa oli yksi lapsuuden idoleistani, ottelu pelattiin yhdellä tenniksen isoimmista kentistä, ja oli vieläpä porukkaa katsomassa, Ruusuvuori tunnelmoi urakkansa jälkeen.

Nadal ja Ruusuvuori iskivät yhteen Melbournen maineikkaalla Rod Laver -areenalla, joka on Australian avointen päänäyttämö.

Ruusuvuori oli tyytyväinen esitykseensä, vaikka myönsi jännitystä olleen ilmassa ennen ottelua.

– Oli upea tunnelma ja hyvä matsi yleisesti ottaen. Koetin nauttia jokaisesta hetkestä. Oli paljon hyvää tennistä, mutta myös juttuja, joita täytyy parantaa. Olen suoritukseeni tyytyväinen.

Emil Ruusuvuori esiintyi edukseen lauantaisessa ATP-välierässä Melbournessa.

Myöhemmin Ruusuvuori tunnelmoi vielä isoa otteluaan Instagramissa.

– Unohtumaton ottelu! Oli kunnia jakaa kenttä Rafael Nadalin kanssa. Työ jatkuu, Ruusuvuori kirjoitti englanniksi ja jakoi myös kaksi videota ottelun palloralleista.

Ruusuvuori sai päivitykseensä paljon tsemppejä ja kehuja. Oman viestinsä jätti myös innokkaana tennisharrastajana tunnettu jääkiekkolegenda Teemu Selänne.

– Hyvää työtä! Matka jatkuu. Ja hyvä uutinen on se, ettei Nadal tuosta enää paranna (peliään), mutta sinä parannat, paljon, Selänne kirjoitti hymiöiden kera.

Ruusuvuoren ja jo 17 vuotta sitten ensimmäisen Grand Slam -voittonsa saavuttaneen Nadalin, 35, ottelu oli tasainen.

Ensimmäisessä erässä kumpikin piti syöttövuoronsa, kunnes kymmenennessä pelissä Nadal mursi suomalaisen syötön ja voitti 6–4.

Toisessa erässä Nadal mursi Ruusuvuoren syötön ja siirtyi 5–3-johtoon. Ruusuvuori kuitenkin mursi espanjalaisen syötön heti perään. Espanjalaistähti mursi Ruusuvuoren syötön 6–5-tilanteessa ja juhli voittoa.

Rafael Nadal tuuletti voittajana.

Ruusuvuori ei ollut aiemmin kohdannut Nadalia turnauksissa. Kaksikko kuitenkin tuntee toisensa, sillä he ovat harjoitelleet yhdessä Mallorcan akatemiassa ja myös meneillään olevassa ATP-turnauksessa.

– Hän on nuori ja kehittynyt. Hänessä on paljon potentiaalia. Hänellä oli mahdollisuutensa tänään, ja on aina hienoa voittaa hänen kaltaisensa pelaaja. Emil pelasi aggressiivisesti, Nadal kehui ottelun jälkeen.

Maailmanlistalla nykyään kuudentena oleva Nadal kohtaa loppuottelussa Yhdysvaltain Maxime Cressyn.

Ruusuvuori pelaa seuraavaksi Australian avoimissa, joka alkaa 17. tammikuuta. Ruusuvuoren oli määrä pelata vielä ennen Australian avoimia, mutta hän joutui vetäytymään ensi viikon turnauksen karsinnoista, koska tämän viikon urakka jatkui välieriin asti.