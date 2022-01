Serbian presidentti raivostui Novak Djokovicin kohtelusta – tennistähden isä vertasi poikaansa Spartacukseen

Tennistähti Novak Djokovicin tilanne Australiassa kuumentaa tunteita.

Tenniksen serbialaisen supertähden Novak Djokovicin kohtelu Australiassa on aiheuttanut diplomaattisen selkkauksen.

The Guardianin mukaan Serbian presidentti Aleksandar Vucic on komentanut Australian suurlähettilään puheilleen Belgradiin ja vaatinut, että Djokovic vapautetaan välittömästi ja hänen sallitaan osallistua Australian avoimeen tennismestaruuskilpailuun. Vucic myös kävi puhelinkeskustelun Djokovicin kanssa.

– Kerroin meidän Novakillemme, että koko Serbia on hänen tukenaan ja viranomaisemme tekevät kaikkensa, jotta maailman parhaan tennispelaajan häirintä lopetetaan välittömästi, Vucic sanoi.

Djokovic, 34, otettiin kiinni hänen saavuttuaan Australiaan keskiviikkona ja hänet passitettiin säilöönottokeskukseen Melbourneen odottamaan karkotusta maasta. Djokovicin juristit valittivat päätöksestä, ja pelaajan kohtalo selviää maanantaina pidettävässä oikeudenistunnossa.

Australian avointen yhdeksänkertainen mestari Djokovic yritti päästä Australiaan ilman vaadittua koronarokotusta erityisluvan turvin. Hänen viisuminsa kuitenkin peruttiin rajalla, ja Australian pääministeri Scott Morrison otti tiukan linjan.

– Djokovicin viisumi on peruttu. Säännöt ovat sääntöjä, erityisesti kun kyse on rajoistamme. Kukaan ei ole sääntöjen yläpuolella. Voimakkaat toimemme rajoilla ovat olleet tärkeänä syynä siihen, että Australiassa kuolemien määrä covidin takia on ollut yksi maailman alhaisimmista. Olemme jatkossakin valppaina, Morrison twiittasi.

Säilöönottokeskuksen ulkopuolelle Melbournessa kerääntyi mielenosoittajia vaatimaan Djokovicin vapauttamista, ja pelaajan isä Srdjan Djokovic löi löylyä Venäjän mediassa.

– He voivat heittää hänet vankityrmään tänä iltana, huomenna he voivat panna hänet kahleisiin. Todellisuudessa hän on kuitenkin kuin vettä ja vesi löytää omat uomansa. Novak on uuden maailman Spartacus eikä se maailma sulata epäoikeudenmukaisuutta, siirtomaa-ajattelua ja tekopyhyyttä, Srdjan Djokovic sanoi.

Gladiaattori Spartacus johti orjakapinaa Roomaa vastaan vuosina 73–71 eaa. Hänestä tehtiin vuonna 1960 suosittu elokuva, jossa nimiosaa esitti Kirk Douglas.