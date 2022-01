Rafael Nadal kommentoi Novak Djokovicin tilannetta – ”Hän teki omat päätöksensä ja sillä on seurauksensa”

Rafael Nadal kommentoi Novak Djokovicin kohua.

Espanjalainen Rafael Nadal jakaa Novak Djokovicin kanssa kaikkien aikojen grand slam -kaksinpelimestaruuksien kärkipaikkaa tenniksessä, mutta ei jaa serbipelaajan kielteistä kantaa koronarokotukseen.

Nadal pelaa parhaillaan Melbournen ATP-turnauksessa, kun taas rokotevastainen Djokovic taistelee oikeudessa mahdollisuudesta päästä Australiaan.

– Kävin covidin läpi. Minut on rokotettu kahdesti. Jos on rokotettu, voi pelata Australian avoimissa ja kaikkialla. Maailma on mielestäni kärsinyt tarpeeksi, joten siksi sääntöjä pitää noudattaa, Nadal sanoi.

Hän totesi, että Djokovicin on kohdattava toimiensa seuraukset.

– Hän teki omat päätöksensä. Jokainen on vapaa tekemään niin, mutta sillä on seurauksensa. Tietenkään en pidä tällaisesta tilanteesta. Jollain tapaa olen pahoillani hänen puolestaan.

Djokovicin turnausjärjestäjiltä alun perin saama erivapaus osallistua Australian avoimeen mestaruusturnaukseen ilman rokotusta sai osakseen paljon julkista arvostelua. Nadal sanoi ymmärtävänsä tuohtumuksen.

– Monet perheet ovat kärsineet pandemiasta paljon kahden viime vuoden aikana. On ymmärrettävää, että ihmiset täällä Australiassa ovat hyvin turhautuneita Djokovicin tapaukseen, koska he ovat joutuneet sulkutiloihin, ja jotkut ihmiset eivät ole päässeet palaamaan koteihinsa, Nadal sanoi.