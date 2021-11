Tennistähti syytti poliitikkoa seksuaalisesta väkivallasta ja katosi – tästä on kyse urheilu­maailmaa kuohuttaneessa tapauksessa

Peng Shuai on esiintynyt videon välityksellä maailmalle, mutta hänen vapauteensa ei uskota länsimaissa.

Peng Shuain tilanne on herättänyt huolta.

Tennistähti Peng Shuain katoamisdraama saa päivittäin uusia käänteitä. 35-vuotiaan Shuain hyvinvointi on herättänyt huolta usean viikon ajan.

Ilta-Sanomat kokosi yhteen Pengin tilanteesta saatavilla olevat tiedot useista kansainvälisistä lähteistä.

Mitä tapahtui?

Kaikki sai alkunsa marraskuun alussa. Tuolloin Peng latasi kiinalaiseen sosiaalisen median Weibo-palveluun pitkän viestin, jossa hän syytti Zhang Gaolita seksuaalisesta väkivallasta.

Peng julkaisi Weibo-viestinsä 2. marraskuuta. Se ehti olla näkyvissä vain noin puoli tuntia ennen kuin se poistettiin. Viestistä ehdittiin kuitenkin ottaa kuvakaappauksia, jotka levisivät Kiinan internetistä ympäri maailman.

Sen jälkeen hän katosi.

Kuka on Peng Shuai?

Peng Shuai on yksi Kiinan meritoituneimmista tennispelaajista ja maan tunnetuimpia urheilijoita.

Pengin ammattilaisura alkoi vuonna 2001. Hän on voittanut kaksi nelinpelin Grand Slam -turnausta ja nousi ensimmäisenä kiinalaispelaajana lajin historiassa maailman ykköseksi nelinpelin maailmanlistalla.

Kaksinpelissä Pengin paras Grand Slam -saavutus on välieräpaikka US Openissa. Hän on voittanut 25 WTA-kiertueen turnausta ja ollut parhaimmillaan kaksinpelin maailmanrankingissa sijalla 17.

Pengin viimeisimmät ammattilaisottelut ovat vuodelta 2020. Hän on tienannut urallaan noin 10 miljoonaa dollaria palkintorahoina.

Zhang Gaoli oli vuosikymmeniä Kiinan korkeimpia virkamiehiä.

Kuka on Zhang Gaoli?

Jo eläkkeellä oleva Zhang Gaoli, 75, on yhä vaikutusvaltainen hahmo Kiinan politiikassa. Hän toimi koko 2000-luvun vaikutusvaltaisissa viroissa Kiinan kommunistisen puolueen johtotehtävissä. Vuosina 2013–18 Zhang oli Kiinan kansantasavallan varapääministeri.

Zhang vastasi virka-aikanaan mm. merkittävistä infrastruktuurihankkeista ja hänellä oli merkittävä rooli Xi Jianpingin ja pääministeri Li Keqiangin talouspolitiikan täytäntöönpanossa.

Mistä Peng syyttää Zhangia?

Peng Shuai kertoi Weibo-päivityksessään, että hänellä ja Zhangilla oli ollut epäsäännöllisesti jatkunut suhde viimeisen noin 10 vuoden aikana.

Peng kertoo pitkässä viestissä, että noin kolme vuotta sitten, Zhangin eläkkeelle jäämisen jälkeen, Zhang ja hänen vaimonsa kutsuivat Pengin kylään. Vierailun aikana Zhang painosti Pengiä seksiin.

– En suostunut siihen sinä päivänä, itkin koko ajan, Peng kirjoitti viestissään.

– Minulla ei ole todisteita, se olisi mahdotonta. Pelkäät aina, että minulla on nauhuri, tai että jätän jotain todisteita. Vaikka minusta tulisi kananmuna, joka iskeytyy kiveä vasten, minä kerron totuuden sinusta.

Viesti katosi Weibosta nopeasti. Kiinalaiset verkkosensorit ovat poistaneet kaikki mahdolliset viittaukset Pengin esittämään syytökseen. Lisäksi Pengin Weibo-tili on blokattu, eikä sitä CNN:n mukaan löydä vieläkään hakukone-etsinnällä.

Peng loisti eritoten nelinpelissä.

Mitä tämän jälkeen tapahtui?

Pengistä ei kuultu lähes kolmeen viikkoon mitään. Hänestä ei tehty havaintoja julkisilla paikoilla, eikä luonnollisesti kuultu mitään sosiaalisessa mediassa.

Kun kohu Pengin julkisuudesta katoamisen ympärillä alkoi kasvaa, Kiinan valtionmedian China Global Television Networkin Twitter-tilillä jaettiin 17. marraskuuta sähköposti, jonka kirjoittajaksi kerrottiin Peng.

Viestissä ”Peng” kirjoittaa, kuinka uutiset hänen väitetystä seksuaalisesta hyväksikäytöstään eivät ole totta. ”Peng” myös kertoo, ettei ole kadoksissa tai vaarassa.

– Olen vain levännyt kotona ja kaikki on hyvin, Pengin väitetään kirjoittaneen sähköpostiin.

Naistenniksen kattojärjestön WTA:n johtaja Steve Simon vastasi viestiin sanomalla, että se vain kasvatti hänen huoltaan Pengin hyvinvoinnista.

Kohu Pengin ympärillä paisui entisestään. Kolme päivää myöhemmin Kiinan valtionmedian Global Timesin päätoimittajan Hu Xijinin Twitter-tilillä julkaistiin videoklippejä, joissa Peng istui illastamassa Kiinan avoimen tennisturnauksen johtajan Zhang Junhuin kanssa ja nuorten tennisturnauksessa.

Miksi on syytä epäillä todistusaineiston aitoutta?

Kaikki videoiden julkaisuun saakka esille tulleet viestit ja videot olivat tulleet Kiinan valtion hallitsemien medioiden tileiltä tai toimesta. Mitään sellaista, jonka ulkopuolinen taho voisi vahvistaa itsenäisesti tehdyksi, ei oltu nähty.

Esimerkiksi BBC:n Kiinan kirjeenvaihtaja Stephen McDonell nosti esiin kysymyksiä videon kuvaajasta ja mahdollisesta lavastuksesta.

McDonell kyseenalaisti videoiden aitouden ja hänen mukaansa videosta oli sumennettu kuvausajankohta.

– Oliko tämä lavastettu? Kuka antoi videon Global Timesille? Kuka kuvasi sen, McDonell kysyi.

Myöskään Simon ei pitänyt somevideoita riittävänä todisteena

– On toki positiivista nähdä hänet, mutta on yhä epävarmaa, kuinka vapaa hän on tekemään omia päätöksiään ilman painostusta tai ulkoista ohjailua, Simon kertoi BBC:n haastattelussa.

– Nämä videot yksinään eivät riitä.

Zhang (taustalla) oli Xi Jinpingin luottomiehiä.

Entä KOK:n järjestämä keskustelutilaisuus?

Kansainvälinen olympiakomitea KOK järjesti videoyhteyden Pengiin. Keskusteluun ottivat osaa KOK:n puheenjohtaja Thomas Bach, KOK:n kiinalaisjäsen Li Lingwei sekä KOK:n urheilijakomission puheenjohtaja Emma Terho.

Jääkiekkolegenda Terho kertoi tapaamisesta sunnuntaina Ilta-Sanomille.

– Oli suuri helpotus saada puhua hänen kanssaan ja nähdä omin silmin, että hän on kunnossa. Huoli on viime aikoina kasvanut päivä päivältä, Terho kertoi sunnuntaina.

Hän kertoi KOK:n ilmoittaneen kiinalaisille, että ensi talven olympiaisännän kannalta olisi erittäin edullista, että Pengin tilanne ratkeaisi nopeasti ja onnellisesti.

– On laitettu eri tavoilla ja eri kanavia pitkin painetta ja vaatimuksia. Hänestä aiemmin julkistetut videot eivät vakuuttaneet, koska niistä oli mahdoton tietää kuvausaikaa ja -paikkaa.

Terho kertoi uskovansa, että Kiinan turvallisuusviranomaiset eivät seuranneet englanniksi käytyä keskustelua Peng Shuain selän takana.

– Keskustelu oli niin spontaania ja polveilevaa, että ainakaan hänelle ei ollut mitään valmiita vastauksia kirjoitettu.

Peng kertoi keskustelussa, että hän ei ole kotiarestissa, vaan hän on kotikaupungissaan Pekingissä ja on käynyt mm. tapaamassa ystäviään kaupungilla.

Asiaa oli sunnuntaina kuitenkin mahdotonta todistaa aukottomasti todeksi.

Emma Terho oli mukana ryhmässä joka keskusteli etäyhteyden välityksellä Pengin kanssa.

Thomas Bach ja Peng Shuai videopuhelussa.

Miksi Terho on joutunut kritiikin kohteeksi?

Simon on jatkanut kärkästä linjaansa myös KOK:n sunnuntaisen videopuhelun jälkeen. Hänen mukaansa se ei ole riittävä näyttö, jotta hän uskoisi Pengin olevan kunnossa.

– Vaikka onkin hienoa nähdä hänet, niin on yhä epäselvää, että onko hän vapaa tekemään omia päätöksiään ja toimimaan mielensä mukaan ilman ulkopuolista painostusta. Video yksin ei riitä. Olen yhä huolissani Peng Shuain turvallisuudesta ja terveydestä ja siitä, että syytökset seksuaalisesta väkivallasta lakaistaan maton alle, Simon kertoi tiedotteessa.

– Olen sanonut selvästi, mitä pitäisi tapahtua. Suhteemme Kiinan kanssa on tienristeyksessä.

Human Rights Watchin Kiinan asiantuntija Yaqiu Wang kertoi Yahoolle, että videopuhelu näytti ”erittäin ohjatulta” ja ”lavastetulta”.

– Kun huomioidaan tapauksen konteksti niin on erittäin todennäköistä, että tämä Peng Shuai osallistui puheluun vapaaehtoisesti, Wang sanoi.

Wangin mukaan on erittäin todennäköistä, että Kiinan johto järjesti videopuhelun.

– KOK ei ole koskaan osoittanut tekevänsä aktiivisesti mitään Kiinan ihmisoikeustilanteen vuoksi. He ovat seisseet poliittisen neutraalisuuden verhon takana. Sunnuntain tilanne näytti erilaiselta. Siltä, että he nyt aktiivisesti tekevät yhteistyötä Kiinan hallinnon kanssa. Nyt he auttavat Kiinaa peittelemään tätä asiaa, Wang sanoi.

Samaa mieltä on sivuston haastattelema asiantuntija Zumretay Arkin. Hänen mielestään videossa on samanlaisia elementtejä kuin julkilausumissa, joihin maan uiguuriväestön edustajia pakotetaan

Arkinin mukaan KOK:n kiinalaisjäsenen läsnäolo puhelussa oli välitön varoittava signaali siitä, että Peng ei ollut vapaa sanomaan, mitä oikeasti ajatteli. KOK:n puhelusta julkaisemassa tiedotteessa ei myöskään mainittu sanallakaan Pengin esittämää syytöstä Zhangia kohtaan.

Näiden asioiden seurauksena myös Terho on saanut moitteita siitä, että on osallistunut tapauksen peittelyyn olemalla mukana puhelussa ja kertomalla Pengin turvallisuudesta.

– KOK:n puheenjohtaja Thomas Bach ja KOK:n urheilijakomissio osoittavat täydellistä välinpitämättömyyttä seksuaalista väkivaltaa ja naisurheilijoiden hyvinvointia kohtaan, urheilijoiden asiaa ajava Global Athlete -yhdistys sanoi tiedotteessa.

Amerikkalainen ampumahiihtäjä Clare Egan kuittasikin maanantaina tylysti Terhon suuntaan, kun Terho oli ensin Twitterissä kertonut tukevansa ”hiljaisen diplomatian” käyttämistä Pengin tapauksessa.

– Jos minä katoan, toivon, että teette enemmän kuin vain käytätte hiljaista diplomatiaa, Egan kuittasi.

Miten Kiina on virallisesti reagoinut Pengistä esitettyyn huoleen?

Kiinan ulkoministeriön tiedottaja sanoi tiistaina, että koko Pengin ympärillä vellova tilanne on liioiteltu ja tarpeettomasti politisoitu.

Kommentit olivat ensimmäiset Kiinan valtion johdosta sen jälkeen kun Peng esitti syytöksensä Zhangia kohtaan.

– Mielestäni tiettyjen ihmisten pitäisi lopettaa tämän asian tahallinen ja pahansuopa esillä pitäminen, asian politisoinnista puhumattakaan, tiedottaja Zhao Lijian sanoi AFP:n mukaan.

Tiistain kommentteihin saakka Pekingistä ei kommentoitu tapausta muutoin kuin sanomalla, että se ei ole diplomaattinen asia.