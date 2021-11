Kiinan valtionmedia julkaisi videoita kadonneesta tennistähdestä – tennisliitto ei pidä todisteita riittävinä

Kiinan valtiollinen media julkaisi lauantaina Twitterissä kaksi videopätkää tennispelaaja Peng Shuaista.

35-vuotias tennistähti Peng Shuain tilanne on herättänyt huolta kansainvälisesti. Kuva vuodelta 2018.

Britannia vaatii Kiinaa tarjoamaan varmennettavissa olevaa todistusaineistoa tennistähti Peng Shuain turvallisuudesta ja olinpaikasta. Pengin olinpaikasta ei ole täyttä varmuutta.

Lue lisää: Kadonneen tennispelaajan nimissä julkaistiin epäilyttävä sähköposti – huoli Peng Shuain tilanteesta kasvoi entisestään

Kiinan valtiollinen media julkaisi lauantaina Twitterissä kaksi videopätkää tennispelaajasta. Videoissa Peng muun muassa jutustelee ihmisten kanssa päivällisellä.

BBC:n Kiinan kirjeenvaihtaja Stephen McDonell jakoi videot sisältäneen twiitin, ja nosti esiin kysymyksiä videon kuvaajasta ja mahdollisesta lavastuksesta.

BBC:n asiantuntija kyseenalaisti videoiden aitouden ja hänen mukaansa videosta oli sumennettu kuvausajankohta.

Kansainvälisen tennisliitto WTA:n johtaja Steve Simon ei BBC:n haastattelussa pitänyt videoita riittävinä todisteina tennistähden hyvinvoinnista.

– On toki positiivista nähdä hänet, mutta on yhä epävarmaa, kuinka vapaa hän on tekemään omia päätöksiään ilman painostusta tai ulkoista ohjailua, Simon kertoi.

– Tämä video yksinään ei riitä.

Simon on ottanut yhteyttä Kiina Yhdysvaltojen suurlähettilääseen Qin Gangiin keskustellakseen tapauksesta.

Johtaja on vaatinut, että Peng päästetään lähtemään Kiinasta tai että nainen voisi keskustella videoyhteydellä Simonin kanssa kahden kesken.

Peng, 35, katosi pian sen jälkeen, kun hän syytti kuun alussa Kiinan entistä varapääministeriä Zhang Gaolia pakottamisesta seksuaaliseen tekoon.

Tennistähti Peng Shuai syytti ennen katoamistaan entistä varapääministeriä Zhang Gaolia pakottamisesta seksuaaliseen tekoon.

Kiinan tennisliitto on kertonut WTA:lle, että Peng on turvassa Pekingissä. Väitettä ei ole toistaiseksi pystytty todentamaan.

Britannian ulkoministeriö painotti, että kaikilla pitäisi olla mahdollisuus avata suunsa ilman pelkoa seurauksista.

Tennismaailman tähdet Roger Federer, Serena Williams ja Novak Djokovic ovat ottaneet kantaa Pengin tilanteeseen.

– Toivon hänen olevan turvassa ja tennismaailma seisoo yhtenäisenä hänen tukenaan. Toivottavasti kuulemme pian hyviä uutisia hänestä, Federer kertoi BBC:n mukaan.

Peng tunnetaan erityisesti nelinpelitähtenä. Nainen on voittanut urallaan kaksi Grand Slam -turnausta ja pitänyt hallussaan nelinpelin maailmanlistan kärkipaikkaa.