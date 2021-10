Tennistähti kikkaili kenkiensä kanssa – nyt riittää selitettävää vaimolle: ”Tiedän, että olen idiootti”

Andy Murray selvittää omituista tapahtumaketjua ja pitää itseään nyt idioottina.

Brittiläinen tennissuuruus Andy Murray, 34, on pulassa. Kolminkertainen grand slam -voittaja on sanojensa mukaan "huonossa huudossa" kotona, sillä hänen vihkisormuksensa on poissa sormesta.

Kaliforniassa Indian Wellsin turnauksessa pelaava Murray koki kovia jo ennen pelin peliä. Hän oli jättänyt pelikenkänsä raikastumaan autonsa alle yön yli, mutta aamulla kengät olivat kadonneet. Ja mikä murheellisempaa, myös kengännauhaan sidottu vihkisormus.

– Eilisen illallisen jälkeen palasin autolleni, ja haju autossa ei ollut kovinkaan taivaallinen. Olin jättänyt tenniskenkäni autoon. Joten päätin jättää kengät auton alle yön ajaksi, jotta hajua ei olisi hotellihuoneessani, jossa ei ole parveketta, Murray selosti Instagram-tilillään.

– No, kengät oli varastettu. Minun oli mentävä paikalliseen kauppaan ja ostettava kengät. Ei tuo mikään maailmanloppu ole, muttei ole ideaalia (turnausta varten). Mutta sitten valmistautuessani harjoituksiin, fysioni kysyi minulta "Missä vihkisormuksesi on?". Tajusin, että voi ei. Kiinnitän sormuksen kenkiini kun pelaan, koska en pysty pelaamaan se sormessani. Joten vihkisormuksenikin on varastettu. Ei tarvinne huomauttaa, että olen huonossa huudossa kotona, joten haluan yrittää löytää sen.

Murray mietti Instagramissa sopivaa palkkiota sormuksen löytäjälle.

– Joo, tiedän, että olen idiootti. Mutta tarvitsen apua. Mikä sopisi palkkioksi siitä, että saan (sormuksen) takaisin?