Herttuatar Catherine pelasi tennistähti Emma Raducanun kanssa – yksi tilanne oli kuninkaallisen mielestä ”tosi nolo”

Cambridgen herttuatar Catherine sai kehuja tennistaidoistaan.

Cambridgen herttuatar Catherine tapasi perjantaina brittitenniksen uuden kuningattaren Emma Raducanun.

18-vuotias Raducanu voitti hiljattain Yhdysvaltain avoimen mestaruusturnauksen. Hänestä tuli ensimmäinen brittinainen, joka on voittanut tenniksen grand slam -turnauksen tällä vuosituhannella.

Saavutusta juhlittiin Britannian kansallisessa tenniskeskuksessa Lontoossa, jossa Catherine pelasi näytösotteluita yhdessä Raducanun kanssa.

Tapahtuman tähtiä olivat myös Yhdysvaltojen avointen pyörätuolinelinpelin voittaneet Alfie Hewitt ja Gordon Reid ja miesten nelinpelin mestari Joe Salisbury.

Raducanu kehui pelien jälkeen medialle Catherinen tennistaitoja ja sanoi tämän kämmenlyönnin olevan ”uskomaton”.

Herttuatar Catherinen kämmenlyönti teki vaikutuksen.

herttuatar kärsi tilaisuudessa korona-ajalle tutusta ongelmasta. Hän meni kättelemään tennispelaajia, mutta keskeytti liikkeensä kesken.

– Kättelemmekö? En halua puhkaista treenikuplianne, Catherine sanoi Mirrorin mukaan.

– Tämä on tosi noloa. Sitä ei koskaan tiedä, milloin pitäisi kätellä. Kasvomaskien kanssa on sama juttu, sitä ei koskaan tiedä, milloin ne pitäisi pukea ja milloin riisua. On mahdoton sanoa, pitäisikö ihmisiä halata, onnitella vai kätellä.

Tennispelaajia Catherine onnitteli vuolaasti. Hän sanoi olevansa ”erittäin vakuuttunut” heidän saavutuksistaan.