Tv-kuviin päätynyt tuntematon nainen varasti show’n – näin säälimättömästi hän tuhosi vieruskaverinsa oluen

Tenniskatsomosta kuvattu video leviää netissä. Oluen kittaaminen jakaa mielipiteitä.

Katsomosta Roberto Bautista Agutin ja Felix Auger-Aliassimen välistä tennisottelua seurannut nainen varasti huomion Yhdysvaltain avoimissa lauantaina.

Nainen poimittiin tv-kuviin katsomosta kahteen kertaan ottelun aikana. Molemmilla kerroilla nainen kulautti suuhunsa oluttuopillisen muiden katsojien hurratessa ympärillä.

Video oluenjuonnista jaettiin Yhdysvaltain avointen virallisella Twitter-tilillä. Videosta tuli viraalihitti, joka leviää sosiaalisessa mediassa.

Videolla nainen kumoaa oluen pikavauhtia.

Videolle on naureskeltu ja sitä on jaettu eteenpäin humoristisin saatesanoin, mutta oluenjuontia kameroiden edessä on myös arvosteltu.

Perinteiseen tenniskulttuuriin ei kuulu alkoholilla läträäminen, osa kommentoijista muistutti.

– Kymmenen sekunnin ajaksi hän vei tyylin pois tenniksestä, eräs kommentoija kirjoitti.

Itse ottelussa Auger-Aliassime voitti Bautistan 3–2 (6–3, 6–4, 4–6, 3–6, 6–3).

Ennen tätä ottelua espanjalainen Bautista Agut pudotti toisella kierroksella Suomen Emil Ruusuvuoren.