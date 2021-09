Novak Djokovic enää viiden otteluvoiton päässä grand slamista – edellisen kerran mahtisuoritus on nähty vuonna 1969

”Yritän imeä voimaa ja energiaa siitä”.

Novak Djokovic eteni tenniksen Yhdysvaltain avoimen mestaruusturnauksen kaksinpelin kolmannelle kierrokselle pyyhkäisemällä tieltään hollantilaisen Tallon Griekspoorin erin 6–2, 6–3, 6–2. Djokovic on viiden otteluvoiton päässä grand slamista eli kaikkien neljän arvoturnauksen voittamisesta saman vuoden aikana.

Edellisen kerran grand slamiin on pystynyt Rod Laver vuonna 1969.

– Se että olen ylipäätään samassa keskustelunaiheessa Rod Laverin kanssa on todellinen kunnia. Yritän imeä voimaa ja energiaa siitä. Kun historiallinen saavutus on pelissä, innostus kasvaa, paine kasvaa, mutta pysyn niin sanoakseni tässä turnauksessa siksi, että minulla on kokemusta ja ymmärrän, mitä minun on tehtävä joka päivä, Djokovic sanoi.

Vuonna 2016 Djokovic piti hallussaan kaikkien grand slam -turnausten viimeisintä titteliä, mutta ei tuolloinkaan pystynyt kaikkien voittamiseen saman kalenterivuoden aikana.

– Silloin tunsin, että tämä olisi saavutettavissa, että voisin pystyä tähän saman vuoden aikana, Djokovic sanoi.

Djokovic on voittanut urallaan 20 grand slam -turnauksen kaksinpelititteliä. Samassa lukemassa ovat myös Rafael Nadal ja Roger Federer, jotka ovat sivussa New Yorkista loukkaantumisten takia.

– On vaikea sanoa, kuka on paras. Me kolme olemme niin erilaisia. Tyylimme ovat erilaiset. Olemme kulkeneet erilaisia reittejä tähän pisteeseen. Me kaikki olemme saavuttaneet valtavasti menestystä.

Djokovic sanoi kolmen suuruuden keskinäisen kilpailun edistäneen tennistä.

– Täydennämme toisiamme. Mielestäni kolmen suuren kilpailu on ollut ilmiömäistä tennikselle. Mitä enemmän kolmesta suuresta ja kaikkien aikojen parhaasta pelaajasta puhutaan, sitä parempi lajillemme, Djokovic sanoi.

Kolmannella kierroksella Djokovic kohtaa Japanin Kei Nishikorin, jonka hän on kukistanut 16 kertaa peräjälkeen.

– Kaikki peliin, kaikki on oikein hyvin. Olen erittäin tyytyväinen pelin tasoon. Kaikki menee oikeaan suuntaan, Djokovic sanoi.