Ida pyyhkäisi tennisstadionin yli – vesi tulvi katon läpi kesken ottelun

Hirmumyrsky Idan aiheuttama rankkasade keskeytti ottelun.

Tenniksen Yhdysvaltain avoin turnaus keskeytyi keskiviikkona todellisen hirmumyrskyn vuoksi, tv-yhtiö CNN uutisoi.

Hirmumyrsky Ida pyyhkäisi New Yorkin yli, ja sen takia Louis Armstrong -tennisstadion sai kokea elämänsä kastelun.

Turnauksen toisen kierroksen ottelu Kevin Andersonin ja Diego Schwartzmanin välillä jouduttiin keskeyttämään, kun stadionin katto ei enää kestänyt veden määrää. Sade vyöryi katossa olevista aukoista kentälle.

New Yorkissa julistettiin keskiviikkona hätätila myrskyn ja tulvien vuoksi. Ainakin 20 ihmistä on kuollut New Yorkissa, New Jerseyssä ja Marylandissa. New Yorkin keskuspuistossa mitattiin keskiviikkona sen historian sateisin päivä.

Toimittaja Allegra Kirkland hämmästeli paikallisten ihmisten välinpitämättömyyttä Twitterissä.

– Erikoisin asia viime yön tulvissa on se, että ihmiset odottivat vain pientä sadetta. He liikkuivat normaalisti, kävelivät paikasta toiseen ja menivät jopa US Openiin. Nyt on käsillä tulva, jollaista ei tapahdu 200 vuoteen.

Andersonin ja Schwartzmanin ottelu pelattiin loppuun Arthur Ashe -stadionilla, jonka katto kesti myrskyn paremmin. Stadionilla oli vielä tuolloin käynnissä Stefanos Tsitsipasin ja Adrian Mannarinon ottelu. Tsitsipas antoi pelin jälkeen erikoisen kommentin rankkasateesta.

– Kuulin jotain ääntä, mutta luulin, että se oli vain katsojien puheensorinaa. Nyt tajuan, että se ei ollut sitä, hän sanoi CNN:n mukaan.

Schwartzman ja Tsitsipas voittivat ottelunsa myrskyisänä tennispäivänä.