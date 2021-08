Roger Federerin entinen valmentaja Peter Lundgren suosittelee tennistähdelle eläkepäiviä.

Tennistähti Roger Federer ilmoitti sunnuntaina joutuvansa polvi­leikkaukseen, minkä vuoksi hän on sivussa useita kuukausia.

Nyt Federerin, 40, entinen valmentaja Peter Lundgren ehdottaa, ettei sveitsiläisen pitäisi enää lainkaan palata kentille, vaan huippu­pelaajalla olisi nyt hyvä sauma siirtyä eläkkeelle.

Itsekin aikanaan tennispelaajana menestynyt ja sittemmin valmentajana toiminut Lundgren kertoi näkemyksistään Expressenin haastattelussa.

– Miksi hänen pitäisi palata? Hän on 40-vuotias. Mielestäni se tuntuu siltä, että... sen pitäisi olla ohi. Hän on tehnyt kaiken. Hän on voittanut kaiken, paitsi olympialaisten kaksinpelin kultaa, Lundgren lataa lehdelle.

Kun Lundgreniltä kysytään, minkä neuvon hän antaisi leikkausta odottavalle Federerille, vastaus on tyly:

– Lopeta... Ei, mutta vakavasti. Hän on 40. Siinä on eroa, jos hän olisi 30-vuotias. Hommat menevät vaikeammaksi koko ajan. Tulee uusia pelaajia ja niin edelleen.

Federer on otellut tällä kaudella vain 13 kertaa. Maailman­listan yhdeksäntenä olevan sveitsiläisen paras saavutus on Wimbledonin turnauksen puoli­väli­erät, mitä Lundgren ei pidä kummoisena suorituksena.

– Miksi hänen pitäisi kuntouttaa itsensä? Keskittyisi sen sijaan lapsiinsa.

2000-luvun alussa Federeriä valmentanut Lundgren uskoo tähden jatkavan uraansa vain solmimiensa sopimusten takia.

Federer on voittanut urallaan 20 Grand Slam -turnausta. Hän jakaa ennätyksen Rafael Nadalin ja Novak Djokovicin kanssa.