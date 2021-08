Roger Federer joutuu polvileikkaukseen – Jesse Puljujärvi täräytti ytimekkään kommentin sveitsiläistähden videoon

40-vuotias sveitsiläinen kertoi Instagram-videolla joutuvansa pitkälle huilille polvileikkauksen vuoksi.

Sveitsiläinen tennisässä Roger Federer joutuu polvileikkaukseen. Federer, 40, kertoi asiasta sunnuntaina Instagram-tilillään. Federer on omien sanojensa mukaan leikkauksen takia sivussa useita kuukausia.

Hän kertoi Instagram-videolla saaneensa vamman harjoituskentällä Wimbledonissa. Sveitsiläinen uskoi toipuvansa täyteen iskuun.

– Olen realisti, älkää ymmärtäkö väärin. Tiedän, kuinka vaikeaa tässä iässä on kuntoutua taas leikkauksesta, mutta yritän, hän totesi.

Federerin sunnuntai-iltana julkaisema video on kerännyt runsaassa tunnissa tuhansia tsemppitoivotuksia.

Yksi kommentoijista on Edmonton Oilersin hyökkääjä Jesse Puljujärvi.

– Tsemppiä GOAT, 23-vuotias oululainen on kirjoittanut. Goat-ilmauksella tarkoitetaan kaikkien aikojen parasta eli englanniksi greatest of all time.

Federer on voittanut urallaan 20 arvoturnausta. Niistä viisi on tullut pian pelattavassa Yhdysvaltain avoimessa tennisturnauksessa, jonka Federer joutuu tänä vuonna jättämään väliin. Yhdysvaltain avoin tennisturnaus alkaa 30. elokuuta ja loppuu 12. syyskuuta.

Polvivaivat haittasivat Federeriä jo viime kaudella, jolloin hänelle tehtiin kaksi polvioperaatiota. Tänä vuonna hän ei ole pelannut heinäkuun alun Wimbledonin turnauksen jälkeen. Koko vuonna otteluita on kertynyt vain 13.

Federer on tenniksen miesten maailmanlistalla yhdeksäntenä.