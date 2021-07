Miesten kakkossijoitettu putosi Wimbledonissa – Roger Federer saakin vastaansa puolalaisyllättäjän

Puolan Hubert Hurkacz yllätti Venäjän Daniil Medvedevin Wimbledonin miesten kaksinpelissä.

Hubert Hurkaczista tuli tiistaina historian neljäs puolalaispelaaja, joka on yltänyt Wimbledonin tennisturnauksen miesten kaksinpelin puolivälierävaiheeseen. Turnauksessa 14. sijoitettu Hurkacz päihitti toiseksi sijoitetun Venäjän Daniil Medvedevin ottelussa, joka keskeytettiin maanantai-iltana vesisateen vuoksi. Kaksipäiväiseksi venynyt taisto kirjattiin puolalaispelaajan eduksi lopulta erin 2–6, 7–6, 3–6, 6–3, 6–3.

– Daniil (Medvedev) on loistava pelaaja, jonka kanssa sain taistella tosissani voittaakseni. Ottelun keskeyttäminen maanantaina oli minulle henkilökohtaisesti uusi kokemus. Tapahtuneen jälkeen juttelin valmentajani kanssa ja valmistin itseäni tähän päivään, jotta sain mahdollisuuden olla edellispäivää parempi, kommentoi Hurkacz ottelun jälkeen.

Seuraavaksi Hurkacz saa vastaansa Sveitsin Roger Federerin, joka raivasi tiensä jatkoon maanantaina kaadettuaan Italian Lorenzo Sonegon erin 7–5, 6–4, 6–2.

– Tässä lajissa Roger on aivan uskomaton siinä, mitä hän tekee ja miten hän pelaa. Hän on inspiroinut niin monia ihmisiä ja hänen kohtaamisensa on hauskaa, Hurkacz totesi.