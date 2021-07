Kommentti: Roger Federerillä, 39, on vielä yksi mahdollisuus paikata uransa kirvelevin hetki

Roger Federer toivoo, että ikämiehen kropasta löytyisi paukkuja vielä yhteen maagiseen viikkoon, kirjoittaa Olli Kivioja.

Elokuussa 40 vuotta täyttävä Roger Federer pelaa maanantaina 69. kertaa tennisurallaan grand slam -turnauksen neljännellä kierroksella.

Tällä kertaa matka Wimbledonin toiselle viikolle on ollut pitkä ja tuskainen, eikä se näyttänyt muutama viikko sitten kovin todennäköiseltä.

Alkuvuodesta 2020 Federer joutui toista kertaa urallaan polvileikkaukseen. Kun myöhemmin samana vuonna seurasi toinenkin polvileikkaus, moni epäili, nähdäänkö sveitsiläistä suurlegendaa enää pelikentillä.

Federer teki tiiminsä kanssa valtavasti töitä kuntoutuksensa eteen ja palasi tenniskentille Qatarissa tämän vuoden maaliskuussa. Tähtäin oli heti Wimbledonin ruoholla, jossa Federer vakuutti haluavansa taistella mestaruudesta.

Vaikka ajatus paluusta huipulle kahden polvileikkauksen jälkeen 39 vuoden iässä tuntui jopa Federerin kohdalla utopistiselta haihattelulta, oli hänellä syynsä optimismiin: vuonna 2017 Federer pelasi puolen vuoden tauon jälkeen yhden uransa hienoimmista kausista, voitti Australian avoimet sekä Wimbledonin ja nousi takaisin maailmanlistan ykköseksi.

Tällä kertaa paluu on ollut huomattavasti hankalampi. Väläyksiä sveitsiläisen taidoista nähtiin toki kevään harvoissa otteluissakin, mutta vähintään yhtä usein sveitsiläinen näytti, no, ikäiseltään.

Ruohokentilläkin on esiintynyt harvinaisen tuittupäinen ja turhautuneen oloinen maestro. Hallessa Federer haukkui omaa asennettaan hävittyään itseään 19 vuotta nuoremmalle Felix Auger-Aliassimelle ja tiivisti samalla viime kuukausien tunnelmansa.

– Ehkä koko comebackin vaikeus pääsi vaikuttamaan minuun. Se, miten kovaa minun täytyy taistella joka pallossa, jotta saan asioita aikaan, Federer pohti tuolloin.

Ikä on armoton matkakumppani jopa parhaista parhaille, ja Federerin virheettömän herrasmiehen ulkokuoren läpi on viime kuukausina paistanut väistämätön tuska, joka liittyy sen tajuamiseen, että aika tiimalasissa on käymässä vähiin.

Nyt on kyse siitä, onko hiekkaa tarpeeksi vielä yhteen maagiseen viikkoon.

Kevät oli ikioptimistille raju paluu maanpinnalle, mutta viime päivinä palaset ovat alkaneet sittenkin loksahdella kohdilleen.

Avausottelussaan Federer tarvitsi, ja sai, aimo annoksen tuuria, kun Adrian Mannarino joutui luovuttamaan loukkaannuttuaan ratkaisevan viidennen erän alussa.

Toisella kierroksella toista konkaria Richard Gasqueta vastaan Federer voitti jo suoraan kolmessa erässä, ja otteissa alkoi näkyä merkkejä vanhasta, tennisfaneille niin tutusta eleganssista.

Kolmannen kierroksen neljän erän voitossa isäntämaan Cameron Norrieta vastaan Federerin peli oli jo kenties parasta, mitä häneltä ollaan tällä kaudella nähty.

Harvinaisen villi tuuletus ottelun päätyttyä kertoi kaiken: tennis tuntuu taas Federeristä hyvältä – ehkä ensimmäistä kertaa paluun jälkeen.

Ei Federer tietenkään ole lähelläkään sitä ylimaallista tasoa, joka toi hänelle viisi perättäistä mestaruutta vuosina 2003–2008 – mutta ei hänen välttämättä tarvitsekaan olla.

Miesten tennis on tällä hetkellä etenkin ruoholla oudossa välitilassa. Kun viime vuonna koko ruohokenttäkausi jäi välistä ja tämänkin vuoden kausi on normaalia lyhyempi Ranskan avointen myöhäisen ajankohdan vuoksi, on moni muilla alustoilla menestyvä nuori pelaaja ruoholla yhä vasta opetteluvaiheessa.

Varsinaisia mestarikandidaatteja on nyt harvinaisen vähän, ja Federerin valtava kokemus ruohokenttätenniksestä antaa hänelle tänä vuonna normaaliakin suuremman edun.

Wimbledonin toisen viikon merkitystä koko miesten tenniksen historialle ei voi juuri liioitella. Kolmen lajin titaanin nokittelu keskinäisestä paremmuudesta lähenee pikkuhiljaa loppuaan, mutta vielä on aikaa viimeisille iskuille.

Federerillä on 20 grand slam -voittoa, samoin 35-vuotiaalla Rafael Nadalilla. Maailmanlistan kärkipelaajalla Novak Djokovicilla, 34, grand slameja on kasassa 19, ja serbialainen on täysin ylivoimainen ykkössuosikki myös Wimbledonissa.

Vuonna 2019 kolmikon voimasuhteet heilahtivat rajusti, kun Federer koki Wimbledonin finaalissa kenties uransa kirvelevimmän tappion. Sveitsiläinen tuhlasi omalla syötöllään kaksi mestaruuspalloa loppuottelussa Djokovicia vastaan, ja jotenkin serbialainen kaapi itsensä mestariksi viidennen erän katkaisupelissä.

Viimeistään siitä lähtien todennäköisyydet ovat puhuneet sen puolesta, että supertähtikolmikon ”kolmas pyörä” Djokovic päättää uransa ainakin grand slameissa mitattuna kaikkein suurimpana.

Federerille alkava viikko tarjoaa viimeisen, ohuen oljenkorren laittaa kapuloita rattaisiin.

On selvää, ettei Federerillä ole varaa enää yhteenkään loukkaantumiseen, ja parhaassakin tapauksessa tuntuu mahdottomalta kuvitella, että hän pystyisi vielä ensi vuonna taistelemaan suurvoitoista.

Kaiken epävarmuuden keskellä Federer on kuitenkin nyt päässyt siihen tilanteeseen, johon hän on tähdännyt koko alkuvuoden: Wimbledonin toinen viikko on alkamassa, ja peli kulkee.

Ja jos Federerin peli kulkee ruoholla, ei miesten tenniksessä ole vieläkään kovin monta pelaajaa, jotka pystyvät siihen vastaamaan.