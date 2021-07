Huippupelaajat haukkuivat Wimbledonin kentät lyttyyn – järjestäjät vakuuttavat, että kaikki on kunnossa

Liukastumiset ovat johtaneet turnausurakan päättäneisiin loukkaantumisiin.

Lontoo

Wimbledonin tennisturnauksen pelialustaa on kritisoitu turnauksen avausviikolla. Keskuskentällä liukastuessaan loukkaantuneet Serena Williams ja Adrian Mannarino joutuivat jättämään turnauksen kesken tiistaina.

Usein suorapuheisia ja provosoivia lausuntoja laukova australialaispelaaja Nick Kyrgios haukkui Wimbledonin nurmimattoa vitsiksi, ja naisten kaksinpelissä viidenneksi sijoitettu Bianca Andreescu ilmaisi tyytymättömyytensä pudottuaan heti avauskierroksella.

– En liukastunut vain kerran, vaan ehkä kuusi kertaa. Olen pelannut täällä vain kertaalleen aiemmin, mutta ei silloin ollut tällaista. Kenttä on superliukas, kanadalainen murahti lehdistölle.

Naisten kaksinpeliturnauksessa jo kolmannelle kierrokselle edennyt Valko-Venäjän Arina Sabalenka on niitä harvoja, jotka ovat olleet sinut pelialustan kanssa.

– Jos painopiste on ylhäällä, niin liukkaasta kentästä tulee vieläkin liukkaampi. Jos liukastelet, niin liikut huonosti, etkä ota oikeanlaisia askelia. Kun peliasennon pitää matalampana ja liikkuu pehmeämmin, niin liukkautta ei tunne, Sabalenka sanoi.

Turnausjärjestäjät eivät ole hyväksyneet kritiikkiä liian liukkaista kentistä, vaikka pelaajien liukastelu on jatkunut keskiviikkona ja torstaina.

– Meillä on käytettävissämme kaikki mahdollinen data pelialustan valmistamiseksi. Wimbledonissa ei jätetä kiveäkään kääntämättä ja toivomme, että enää ei tule uusia loukkaantumisia. Kentät ovat yhtä hyvät kuin ovat aina ennenkin olleet. On täysin mahdotonta miellyttää kaikkia pelaajia, turnauksen järjestävää All England Clubia edustava ex-pelaaja Tim Henman sanoi BBC:lle.

Kenttäpäällikkö Neil Stubley oli samaa mieltä.

– Ei tietenkään ole mukava nähdä pelaajien kaatumisia. Kun kentän katto pidetään (sateen takia) kiinni, kestää kauemmin, että kosteus pääsee haihtumaan. Edellisiin vuosiin verrattuna kenttien pinnat ovat hyvin samanlaisia, Stubley selitti BBC:lle.

Kahdeksankertainen Wimbledon-voittaja Roger Federer sanoi tunteneensa, että päivisin kenttä on parempi, kun tuuli ehtii kuivattaa suurimman osan kosteudesta pois.

Federer kohtasi avauskierroksella juuri Mannarinon, joka joutui luovuttamaan viidennen erän alussa liukastumisensa jälkeen.

– Mielestäni kentät ovat aina olleet tällaisia. Avainjuttu on selvittää kaksi ensimmäistä kierrosta, koska silloin nurmi on liukkaampaa ja pehmeämpää. Turnauksen edetessä kentästä tulee kovempi ja liikkuminen helpottuu, Federer pohti AFP:n mukaan.

Federer etenikin turnauksen kolmannelle kierrokselle voittamalla torstai-iltana Ranskan Richard Gasquet’n suoraan kolmessa erässä.