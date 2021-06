Boris Becker tyrmäsi masennuksesta avautuneen Naomi Osakan, 23, ratkaisun: ”Mistä ne paineet tulevat?”

Naomi Osaka jätti Ranskan avoimet kesken ja Wimbledonin kokonaan väliin keskittyäkseen mielenterveytensä hoitamiseen. Tennislegenda Boris Becker ihmettelee päätöstä.

Naisten tenniksen tämän hetken suurin supertähti Naomi Osaka, 23, loistaa poissaolollaan jo toisesta peräkkäisestä grand slam -turnauksesta. Ranskan avoimet kesken jättänyt japanilainen ei pelaa myöskään maanantaina alkaneessa Wimbledonissa, koska keskittyy mielenterveysongelmiensa hoitamiseen.

Nelinkertainen grand slam -voittaja Osaka nostatti alkukesästä Ranskan avointen alla ison kohun tiedottaessaan, ettei aio osallistua turnauksen aikana pelaajille pakollisiksi määriteltyihin lehdistötilaisuuksiin.

Ensimmäisen ottelunsa jälkeen Osaka ilmoitti vetäytyvänsä turnauksesta. Hän paljasti kärsineensä jo vuosien ajan masennusjaksoista, ja lehdistön kohtaamisen tuottama henkinen taakka oli käynyt liian suureksi.

Tennislegenda Boris Becker, 53, tarjosi yksioikoisen näkemyksen Osakan ongelmista.

– Jos ei pärjää median kanssa, on hyvin vaikea olla ammatikseen tennispelaaja. Kiertue ei pyörisi ilman lehdistöä, ja on vaikea tuottaa rahaa ilman mediaa, Becker linjasi The Timesin haastattelussa.

Lehtien sivuilla taajaan sekä uransa aikana että sen jälkeen esiintyneeltä Beckeriltä ei heru ymmärrystä paineista, jotka kiusaavat lajin nuorta supertähteä.

– Onko se todella painetta? Eikö ole painetta, kun pöydässä ei ole ruokaa, tai kun pitäisi ruokkia perheensä, eikä ole ruokaa, tai kärsii elämän muuttavan vamman? Olet 23-vuotias, terve, perheesi on kunnossa? Mistä ne v***n paineet tulevat? Becker tylytti.

Osaka on tullut lyhyen uransa aikana tunnetuksi kantaaottavana ja yhteiskunnallisesta valveutuneena urheilijana. Viime vuonna hän käytti Yhdysvaltain avoimissa näyttäviä kasvomaskeja, joissa nostettiin esiin mustaihoisten amerikkalaisten kohtaamaa poliisiväkivaltaa yksi tapaus kerrallaan. Tuo ele teki Beckeriin vaikutuksen.

– Olin todella vaikuttanut hänen kannanotostaan lajissa, joka on tunnettu ns. ”valkoihoisten lajina”. Yllätyin, että hänellä riitti kanttia siihen, mutta puoli vuotta myöhemmin hän ei kestä lehdistötilaisuuksia, Becker ihmetteli.

Osaka on saanut myös runsaasti tukea kanssapelaajiltaan. Muun muassa miesten maailmanlistan ykkönen Novak Djokovic totesi Ranskassa Osakan tehneen täysin oikean ratkaisun.

– Tuen hänen ratkaisuaan täysin. Mielestäni Naomi oli todella rohkea vetäytyessään kilpailusta. Olen todella pahoillani siitä, että hän on joutunut kokemaan kovia, serbialaispelaaja totesi avausottelunsa jälkeen.

– Jos hänen tarvitsee ottaa etäisyyttä tähän kaikkeen ja ladata akkujaan rauhassa, hänen on silloin tehtävä niin. Toivon, että hän palaa takaisin entistä vahvempana, Djokovic lisäsi.

Osaka on siirtänyt katseensa jo Tokion olympialaisiin, joissa hän jahtaa kultamitalia kotiyleisönsä edessä.

17-vuotiaana superyllättäjänä Wimbledonin mestaruuteen yltänyt Becker voitti omalla urallaan kuusi kaksinpelin grand slam -mestaruutta.