Ukrainalainen tennispelaaja Elina Svitolina on mennyt kihloihin ranskalaisässä Gael Monfils’n kanssa.

Elina Svitolinan peli on kulkenut viime aikoina.­

Vuodesta 2018 lähtien seurustelleet ukrainalainen Elina Svitolina ja ranskalainen Gael Monfils julkistivat lauantaina kihlauksensa. Svitolina viestitti suhteen uudesta tasosta Twitter-tilillään.

– Yes, ikuisen rakkautemme alulle, Svitolina kirjoitti kuvan oheen.

26-vuotiaan Svitolinan ura on ollut nousussa viime aikoina. Hän on WTA-listalla viidentenä. Ukrainalaisen mukaan suhde Monfils’iin on auttanut häntä kentällä.

– Olen avoimempi valmentajani kanssa ja juttelen enemmän Gaelin kanssa tenniksestäni ja tunteistani, Svitolina sanoi HS:n mukaan.

Monfils on hieman kokeneempi pallonlyöjä, sillä ranskalaisella on ikää 34 vuotta. Hän oli ATP-rankingissa sijalla kuusi vuonna 2016, mutta sen jälkeen pudotusta on tullut jonkin verran. Tällä hetkellä Monfils löytyy sijalta 14.

Alkuvuodesta pelatussa Australian avoimissa Monfils hävisi ensimmäisellä kierroksella Emil Ruusuvuorelle.