Daniil Medvedev eteni ryminällä Australian avointen finaaliin – venäläistähdellä voittoisa menneisyys Novak Djokovicia vastaan

Uransa toiseen grand slam -finaaliin selviytynyt Daniil Medvedev: Olin ennen ottelua hieman peloissani.

Miesten maailmanlistan ykkönen Novak Djokovic on ajoittain vaikuttanut Australian avoimessa tennisturnauksessa voittamattomalta, mutta perjantaina serbitähti sai vakavasti otettavan haasteen. Turnauksessa neljänneksi sijoitettu Venäjän Daniil Medvedev antoi Melbournessa myrskyävän varoituksen, kun hän matkallaan kaksinpelin finaaliin pudotti välierässä jatkosta Kreikan Stefanos Tsitsipasin 6–4, 6–2, 7–5.

Kaksi tuntia ja yhdeksän minuuttia kestänyt ottelu oli Medvedevin näytöstä. Puolivälierissä Espanjan Rafael Nadalin jatkosta pudottanut viitossijoitettu Tsitsipas oli välieräkohtaamisessa vailla mahdollisuuksia.

Puolustuspelissään ylivertainen Medvedev on kovassa vireessä, sillä voitto oli hänelle 20:s peräkkäin. Hän on ottanut keskinäisissä kohtaamisissa Tsitsipasista väkevän otteen: voitot ovat venäläisen eduksi 6–1.

– Olin ennen ottelua hieman peloissani, koska nyt pelattiin sentään grand slam -turnauksen välierää. Olen onnellinen, että pystyin kääntämään tiukat pallot edukseni, Medvedev kertoi uutistoimisto AFP:n mukaan.

Urallaan 17 grand slam -mestaruutta voittanut Djokovic jahtaa Melbournessa ennätyksellisesti yhdeksättä Australian avointen kaksinpelititteliä. Mestaruuden puolustamisesta ei Medvedevin välieränäytöksen perusteella tule helppoa.

Persoonallisella tekniikalla pelaava Medvedev on voittanut Djokovicin kolmesti pelaajien neljässä viime kohtaamisessa. Djokovicilla on toisaalta Melbournessa menestymisestä rutiinia, sillä hän on voittanut kaikki Australian avoimissa pelaamansa kahdeksan kaksinpelifinaalia.

– Minulla ei ole paljon paineita, koska hän (Djokovic) on voittanut kaikki loppuottelunsa täällä, Medvedev kuittasi.

Medvedevin ja Tsitsipasin välillä on ollut jännitettä, sillä pelaajat riitautuivat vuonna 2018 pelatussa Miamissa pelatun turnauksen sanaharkassa. Melbournessa he kuitenkin tervehtivät välieräottelun jälkeen muodollisen korrektisti toisiaan.

Suoritusvarmuudeltaan välierässä elävää seinää muistuttanut Medvedev on pelannut urallaan kerran aiemmin grand slam -turnauksen kaksinpelifinaalissa. Hän hävisi syyskuussa 2019 Yhdysvaltain avointen loppuottelun viidessä erässä Nadalille.

– Sain siitä ottelusta kovien pelien kokemusta, josta on ehkä etua minulle, Medvedev muisteli.