Novak Djokovic raivosi, rusikoi mailansa ja eteni lopulta välieriin – saa vastaansa jättiyllättäjän: ”Hänellä ei ole mitään hävittävää”

Australian avoimen tennisturnauksen ykkössijoitettu ja hallitseva mestari Novak Djokovic jatkaa tittelin puolustamista, vaikka vatsalihasvamma onkin pitänyt serbitähden suuruutta hieman pimennossa viime peleissä. Tiistaina Djokovic nappasi uransa 39. grand slam -välieräpaikan, kun Saksan Alexander Zverev kaatui 3,5 tunnissa eräluvuin 6–7 (6–8), 6–2, 6–4, 7–6 (8–6).

Australian avointen kahdeksankertainen voittaja Djokovic lämpeni pelin edetessä. Myös maila sai kyytiä miehen hermostuessa otteisiinsa, mutta 23 ässää paukuttanut Djokovic löysi kuitenkin jälleen kerran riittävästi henkistä voimaa voittaakseen.

– Tämän (vamman) kanssa minun on lämmiteltävä kunnolla ja päästävä siihen fiilikseen, että pystyn kääntymään kunnolla. Pelin edetessä liikkumiseni ja pelini parani ja syötin todella hyvin. Hermot olivat pinnassa, ja olihan tämä henkisesti uuvuttavaa, mutta tuon mailan rikkomisen jälkeen hommat alkoivat luistaa positiivisempaan suuntaan, Djokovic pyöritteli voiton jälkeen.

Vaikka Djokovic ei olisikaan aivan täydessä iskussaan, hän on kuitenkin selkeä suosikki välierässä venäläisyllättäjä Aslan Karatsevia vastaan. Karatsev voitti puolivälierässään bulgarialaisen Grigor Dimitrovin ja on ensimmäinen Australian avointen karsintojen kautta varsinaisen turnauksen välieriin edennyt pelaaja sitten vuoden 1977. Maailmanlistalla Karatsev on vasta 114:s.

Aiemmin vain Kroatian Goran Ivanicevic on edennyt grand slam -turnauksen välieriin alemmalta sijoitukselta (125:s Wimbledonissa 2001).

– En ollut nähnyt hänen pelaavan ennen tätä turnausta. Hän on fyysisesti hyvin vahva ja liikkuu hyvin, hänellä on paljon tulivoimaa takakentältä. Ja hän on motivoitunut, eikä hänellä ole mitään hävittävää, Djokovic mietti välierävastustaan.

Naisten kaksinpelissä Serena Williams eteni välieriin ja jatkaa ennätyksellisen 24:nnen grand slam -turnausvoiton jahtaamista. Voittamalla turnauksen Williams nousisi jakamaan kaikkien aikojen grand slam -ennätystä Margaret Courtin kanssa.

Williams löi puolivälierässä kakkossijoitetun, Romanian Simona Halepin 6–3, 6–3. Välierässä hän kohtaa Japanin Naomi Osakan, joka on turnauksen kolmossijoitettu.