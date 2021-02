Tuomari ei päästänyt vessaan – tuskaa tuntenut tennistähti latasi täyslaidallisen

Denis Shapovalov ei selvinnyt helpolla ottelustaan Jannik Sinneriä vastaan.

Kanadan tennistähti, maailmanlistan sijalla 12 oleva Denis Shapovalov otti tiistaina Australian avointen turnauksen avauskierroksella voiton italialaisesta Jannik Sinneristä.

Viiteen erään venynyt kahden nuoren pelaajan kohtaaminen oli jo itsessään pitkä ja raskas koettelemus. 21-vuotiaalle Shapovaloville viides erä oli erityisen tuskallinen, koska kanadalaisella oli kova vessahätä.

Ottelun tuomari, saksalainen Nico Helwerth, ei kuitenkaan antanut Shapovalovin pitää vessataukoa.

Muun muassa näin Shapovalov yritti taivutella tuomaria Reutersin mukaan:

– Mitä tapahtuu, jos menen? Saanko sakon? En välitä! Mitä tarkoitat, etten voi mennä? Aiotko hylätä minut? Minun täytyy käydä pissalla, aion kusta housuuni! Tai sitten pissaan pulloon. En ymmärrä tätä sääntöä.

Viiden erän otteluissa pelaajille annetaan kaksi taukoa. Tauot ovat sallittuja vain erien välissä.

Ottelun jälkeen Shapovalov kertasi tilannetta toimittajille.

– Mielestäni se on tyhmä sääntö, etenkin minulle. Minulla on kaikkien aikojen pienin virtsarakko. Minun olisi kirjaimellisesti päästävä vessaan jokaisen erän jälkeen, joten on vaikeaa, kun joutuu olemaan kentällä niin kauan.

– Ennen ottelua yritän tankata nestettä niin paljon kuin mahdollista. Tietenkään se ei ollut tuomarin vika. Mielestäni meidän pitäisi saada pitää enemmän taukoja ja käydä pukuhuoneessa useammin, koska saatamme olla kentällä yli neljä tuntia.

Toisen kierroksen ottelussaan Shapovalov kohtaa Australian Bernard Tomicin.

Myös Suomen Emil Ruusuvuori, 21, eteni upeasti Australian avointen toiselle kierrokselle. Hän kohtaa seuraavassa ottelussaan Espanjan Pedro Martinezin. Ottelu pelataan tiistain ja keskiviikon välisenä yönä Suomen aikaa.