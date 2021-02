Emil Ruusuvuoren, 21, nujertama maailmantähti murtui kyyneliin – ”Haluaisin pois tästä painajaisesta”

Gael Monfils on maailmanlistalla sijalla 11, Ruusuvuori 86:s.

Suomen Emil Ruusuvuori on voittanut Ranskan Gael Monfilsin erin 3–6, 6–4, 7–5, 3–6 ja 6–3 miesten kaksinpelissä tenniksen Australian avoimen mestaruusturnauksen ensimmäisellä kierroksella. Ottelu venyi viiteen erään ja lähes neljään tuntiin.

Ruusuvuori on maailmanlistalla sijalla 86, Monfils puolestaan sijalla 11. Australian avoimissa Ruusuvuori on sijoittamaton, Monfilsin sijoitus on kymmenes.

Monfils kertoi tilanteestaan kyynelsilmin ottelun jälkeen.

– Minulla ei ole ollenkaan itseluottamusta, pelaan huonosti ja teen helppoja virheitä. Kuten näette, en voi hyvin. Haluaisin pois tästä painajaisesta. Totuus on kuitenkin, etten tiedä, milloin se päättyy, hän vaikeroi.

21-vuotias Ruusuvuori ja 34-vuotias Monfils eivät ole kohdanneet toisiaan aiemmin, mutta he harjoittelivat yhdessä karanteeniajan Australiassa.

– Tiukka viisieräinen ja urani pisin ottelu. Vastassa oli huippupelaaja, joten olen tyytyväinen voitostani. Pystyin kontrolloimaan pelin kulkua oikeastaan läpi ottelun. Hieman menimme molemmat ylös ja alas ottelun aikana, mutta se on luonnollista pitkissä grand slam -otteluissa, Ruusuvuori kertoi Tennisliiton tiedotteessa.

– Avain voittoon oli balanssi, eli aggressiivisuuden ylläpitäminen ja malttaminen. Viiden erän ottelut ovat ihan oma lukunsa, näitä hetkiä varten pelaamme. Sitä tuntee olonsa todella väsyneeksi ottelun jälkeen, mutta kesken ottelun adrenaliini ottaa vallan ja sen avulla jaksaa. Hieman tuli kramppejakin viidennessä erässä, mutta muuten hyvä olotila.

Ruusuvuori kohtaa toisella kierroksella Espanjan Pedro Martinezin.

– Hän on fyysinen pelaaja, joka laittaa todella paljon palloja kenttään. Myös hänellä on hyvä vire päällä, joten luvassa on varmasti kova ottelu. Otan positiiviset asiat tämän päivän ottelusta mukaan ja katsotaan kuinka toisella kierroksella käy, suomalainen sanoi.

Tavallisesti tammikuulle sijoittuva Australian avoin alkoi maanantaina Melbournessa. Turnaus alkoi alkuperäisestä aikataulustaan myöhässä koronaviruspandemian aiheuttamien viivästysten vuoksi.

Naisten kaksinpelissä turnauksen kolmossijoitettu, Japanin Naomi Osaka voitti avauskierroksella Venäjän sijoittamattoman Anastasia Pavljutshenkovan suoraan kahdessa erässä 6–1, 6–2 runsaan tunnin pelin jälkeen.

Kymmenenneksi sijoitettu Yhdysvaltojen Serena Williams voitti niin ikään kahdessa erässä 6–1, 6–1 Saksan sijoittamattoman Laura Siegemundin. Ensimmäisen kierroksen ottelu kesti vajaan tunnin.

– Se oli hyvä aloitus, se oli vintage-Serenaa, 39-vuotias Williams totesi pelin jälkeen uutistoimisto AFP:n mukaan.

Williamsin edellinen grand slam -turnausvoitto tuli Australiasta neljä vuotta sitten, jolloin hän oli raskaana. Äitiyslomansa jälkeen Williams on tuloksetta metsästänyt 24. arvoturnausvoittoaan, joka nostaisi hänet kaikkien aikojen listan kärkeen yhdessä Margaret Courtin kanssa.