Upea voitto! Emil Ruusuvuori löi kymmenenneksi sijoitetun Gael Monfilsin Australian avointen maratonottelussa

Suomen Emil Ruusuvuori on voittanut Ranskan Gael Monfilsin erin 3–6, 6–4, 7–5, 3–6 ja 6–3 miesten kaksinpelissä tenniksen Australian avoimen mestaruusturnauksen ensimmäisellä kierroksella. Ottelu venyi viiteen erään ja lähes neljään tuntiin.

Ruusuvuori on maailmanlistalla sijalla 86, Monfils puolestaan sijalla 11. Australian avoimissa Ruusuvuori on sijoittamaton, Monfilsin sijoitus on kymmenes.

21-vuotias Ruusuvuori ja 34-vuotias Monfils eivät ole kohdanneet toisiaan aiemmin, mutta he harjoittelivat yhdessä karanteeniajan Australiassa.

Tavallisesti tammikuulle sijoittuva Australian avoin alkoi maanantaina Melbournessa. Turnaus alkoi alkuperäisestä aikataulustaan myöhässä koronaviruspandemian aiheuttamien viivästysten vuoksi.

Lähteenä myös AFP