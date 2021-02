Vuoden ensimmäisen grand slam -turnauksen on määrä käynnistyä ensi maanantaina.

Melbournessa on pelattu viime päivinä ATP Cupin turnausta.­

Tenniksen Australian avointen järjestäjät ryhtyivät keskiviikkona mittaviin varotoimiin, kun yhdestä pelaajille varatusta hotellista paljastui työntekijän koronatartunta. Järjestäjät määräsivät yli 500 pelaajaa ja virkailijaa eristykseen ja Australian avointen esiturnausten torstain pelejä siirrettiin.

Ottelut Melbournen ATP- ja WTA-turnauksissa jatkuvat, kun pelaajille on tehty uudet koronatestit ja ne on todettu negatiivisiksi. Näillä näkymin kauden ensimmäinen grand slam -turnaus alkaa maanantaina Melbournessa aikataulun mukaisesti.

Varotoimiin ryhdyttiin, kun Grand Hyatt -hotellin työntekijällä oli todettu koronatartunta.

Melbourneen on matkustanut Australian avointen takia yli tuhat pelaajaa, valmentajaa ja turnauksen virkailijaa. Kaikki joutuivat turnauksen alla kahdeksi viikoksi eristyksiin. Grand Hyatt on yksi turnausta varten varatuista hotelleista.

– Tartuntatapaus on aiheuttanut noin 500–600 altistumista virukselle. Heidät kaikki on määrätty eristykseen, kunnes heidät on testattu ja näytteet todettu negatiiviseksi, Victorian osavaltion pääministeri Daniel Andrews ilmoitti keskiviikkona.

– Saamme työn päätökseen torstaina.

Turnausten tilauslentojen yhteydessä tehdyissä koronatesteissä paljastui kahdeksan positiivista tulosta. Niiden seurauksena 72 pelaajaa määrättiin hotellihuoneisiinsa eristyksiin vuorokauden ajaksi.

Australia on saanut pandemian kuriin matkustusrajoituksin. Maassa on todettu alle 30 000 tartuntaa ja alle tuhat siihen liittyvää kuolemantapausta. Andrews vakuutti, että myös tennisturnausten yhteydessä todetut tapaukset kyetään rajaamaan yksittäisiksi.

– Tarkastelemme nyt tilannetta (urheilua) laajemmin ihmisten terveyden ja turvallisuuden näkökulmasta. Tässä tapauksessa on kyse yhdestä yksittäisestä tartunnasta, joten ihmisillä ei ole mitään syytä paniikkiin, Andrews rauhoitteli yleisöä.

Positiivisen koronanäytteen antanut hotellityöntekijä oli hotellilla viimeksi 29. tammikuuta. Hänen heti vuoronsa jälkeen antama koronatesti antoi negatiivisen tuloksen, mutta hänelle tuli myöhemmin virustaudin oireita ja uusintatestin tulos todisti tartunnan 2. helmikuuta.

Tulos selvisi tennisturnausten järjestäjille keskiviikkoiltana paikallista aikaa.

Victorian osavaltio oli selvinnyt tapausta ennen 28 päivää ilman paikallisia tartuntoja.

Australian avoimiin pääsee näillä näkymin myös katsojia Australian hyvän koronatilanteen ansiosta. Turnaukseen odotetaan 25 000–30 000 katsojaa päivittäin ja noin 390 000 katsojaa koko kahden viikon aikana.

Yleisömäärä on rajattu normaalista noin puoleen koronapandemian takia.