Jättisummia tienaava ”Serbian Jennifer Lopez” avautui suhteestaan kiisteltyyn urheilun supertähteen – ”Ero nykyiseen on valtava”

Serbialainen Lidija Popovic ansaitsee nykyisin valtavia summia DJ-keikoillaan.

Serbialainen Lidija Popovic esiintyy nimellä Lady Lee. Häntä on kutsuttu myös lempinimellä Serbian J.Lo viittauksena yhdysvaltalaiseen supertähteen Jennifer Lopeziin.

Popovic on luonut maineensa menestyneenä DJ-artistina. Hänet tunnetaan kuitenkin myös toisesta syystä: taannoisesta suhteestaan tenniksen serbialaiseen supertähteen Novak Djokoviciin.

Sveitsiläislehti Blick on käynyt läpi Djokovicin ja Popovicin rakkaustarinaa.

Popovic kuuluu Blickin mukaan maailman sadan parhaan DJ:n joukkoon ja tienaa parhaimmillaan 30 000 euroa yhdestä kansainvälisestä keikasta.

33-vuotias tennistähti Djokovic on seurustellut Jelena Ristićin kanssa vuodesta 2005 lähtien, ja naimisiin he menivät vuonna 2014. Heillä on kaksi lasta.

Mutta ennen kuin Djokovic ja Ristić tapasivat, tuleva tenniksen maailmanlistan kärkinimi seurusteli Popovicin kanssa.

– Novak oli sosiaalinen persoona ja herrasmies. Hän oli aina huomioon ottava ja hymyilevä suhteemme aikana, Popovic kehui Blickin mukaan serbialaiselle Blic-lehdelle.

Popovic ihmetteli, kuinka Djokovicin otteita seurataan nykyään herkeämättä.

Esimerkiksi vuonna 2020 Djokovic sai runsaasti rapaa niskaansa järjestettyään tenniskiertueen koronaviruspandemian peruttua muut tenniskisat. Adria Tour johti katastrofiin, kun koronavirus levisi pelaajien keskuudessa. Myös Djokovic ja hänen Jelena-vaimonsa sairastivat koronan.

Kun Djokovic ja Popovic seurustelivat, taakka oli pienempi.

– Tuolloin hänellä ei ollut velvollisuuksia. Ero nykyiseen on valtava. Tunnettuna urheilupersoonana, hänellä on iso painolasti selässään, Popovic sanoi.

Blickin mukaan Popovic on aiemmin sanonut brittilehti Daily Mailille, että Djokovic oli hänen ”sielunkumppaninsa”.

– Hän oli suuri rakkauteni. Mutta olimme silloin nuoria, teinejä.

Djokovic, 33, pitää tälläkin hetkellä kärkipaikkaa tenniksen miesten maailmanlistalla ennen espanjalaista Rafael Nadalia ja itävaltalaista Dominic Thiemiä.

Tennistähdet valmistautuvat parhaillaan kauden ensimmäiseen grand slam -turnaukseen, Australian avoimiin, joka käynnistyy 8. helmikuuta.

Popovic puolestaan lomailee Instagraminsa perusteella tällä hetkellä Tulumissa, Meksikossa.