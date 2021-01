Harvinainen sairaus teki käsistä ja jaloista normaalista poikkeavat – lääkärien tylyjä arvioita uhmanneelle Francescalle aukesi ovi suureen mahdollisuuteen

Harvinaista oireyhtymää kantava Francesca Jones selviytyi tenniksen suurturnaukseen: ”En pystynyt puristamaan mailaa kunnolla”.

Kun Francesca Jones syntyi Iso-Britannian Leedsissä syyskuussa 2000, hänellä oli vain kahdeksan sormea ja seitsemän varvasta.

Jonesin kummassakin kädessä on peukalo ja kolme muuta sormea. Varpaita on oikeassa jalassa kolme, vasemmassa neljä.

Lääketieteessä kyseisestä epämuodostumasta puhutaan EEC-oireyhtymänä (englanniksi ectrodactyly ectodermal dysplasia -syndroooma).

Jonesille tehtiin varsin varhain selväksi, että hän voisi unohtaa esimerkiksi tavoitteellisen kilpaurheilun.

Keskiviikkona Jones voitti Dubain tennisturnauksessa kiinalaisen Lu Jiajingin kahdessa erässä ylivoimaisesti erin 6–0, 6–1 ja selviytyi Australian avoimeen tennisturnaukseen. Se on yksi neljästä suuresta Grand Slam -turnauksesta.

Voitto ja Grand Slam -oven aukeaminen maistui Jonesista erityisen makealta, sillä hänellä oli ollut ongelmia sormiensa kanssa ennen Dubain-turnausta.

– Olin Englannissa joulun aikaan, ja kylmyydestä johtuen sormiini tuli halkeamia. En pystynyt puristamaan mailaani kunnolla kämmenpuolelta. Vielä muutama päivä ennen ottelua sormissani oli haavoja, enkä tiennyt, pystynkö käyttämään parasta asettani eli kämmenlyöntiä, Jones kuvaili Britannian yleisradioyhtiölle BBC:lle.

Aiemmin Jones on kertonut BBC:lle, että on jo ajat sitten lakannut laskemasta, miten monessa leikkauksessa hän on elämänsä aikana joutunut käymään. Siitäkään hän ei ole jaksanut pitää kirjaa, monestiko lääkärit ovat kertoneet hänelle, ettei ammattilaisurasta tenniksessä kannata edes haaveilla.

– Kun 8–9-vuotiaalle sanotaan, että tämä ei voi elämässään tehdä jotain, monen sydän luullakseni särkyisi. Mutta minä halusin vain keksiä, miten pystyisin näyttämään kyseiselle henkilölle, että hän on väärässä, Jones on sanonut.

– Tietysti olen halunnut myös todistaa itselleni, että pystyn tekemään mitä haluan. Ja haluan myös rohkaista muita, sillä liian monien lasten elämää rajoitetaan sanomalla, että nämä eivät voi tehdä tätä tai tuota.

Tavallisista poikkeavien käsiensä vuoksi Jones pelaa hyvin kevyellä mailalla, jossa on tavallista pienempi kädensija. Myös hänen jalkansa toimivat eri tavoin kuin suurimmalla osalla ihmisistä.

Hänen toinen jalkansa ei aina tahdo liikkua samaan suuntaan kuin toinen. Tämä taas aiheuttaa normaalia suuremman loukkaantumisvaaran, erityisesti tenniksen kaltaisessa lajissa, jossa pitää jatkuvasti muuttaa suuntaa nopeasti.

Jonesilla täytyy siis olla aivan erityisen hyvät aistit. Hän myös treenaa paljon salilla parantaakseen tasapainoaan ja liikkumistekniikoitaan. Silti hän sanoo suurimman vahvuutensa olevan henkinen vahvuus.

– Moni on sanonut, että se (oireyhtymä) on minulle haitta, mutta minä käännän sen toisinpäin. Olen aina ajatellut, että se on etu. Olen jo 20-vuotiaana kokenut asioita, joita moni ei koe eläissään.

– Toki minun pitää tehdä joidenkin asioiden eteen enemmän töitä kuin muiden pelaajien, mutta se on ihan ok. Omasta mielestäni olen askeleita muita edellä, ja sairaus on opettanut minulle paljon itsestäni ja elämästäni, Jones pohtii.

Kuten moni jollain tavalla fyysisesti muista poikkeava ihminen, myös Jones on saanut kuulla runsaasti ikäviä kommentteja. Hän ei anna niidenkään haitata.

– Jotkut ihmiset ovat ehkä yrittäneet kiusata minua, mutta kestän sen ja työnnän tuollaiset asiat sivuun. Jos joku haluaa käyttäytyä loukkaavasti, se on heidän ongelmansa, ei minun, Jones linjaa.

Australian avoin tennisturnaus alkaa maanantaina 8. helmikuuta.